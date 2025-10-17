Поранешниот советник за национална безбедност Џон Болтон е обвинет за неправилно ракување со доверливи документи

Според обвинението, Болтон беше обвинет по осум точки за пренесување информации за национална одбрана и десет точки за задржување информации за национална одбрана

Поранешниот советник за национална безбедност на Белата куќа, Џон Болтон, беше обвинет по 18 точки поврзани со неправилно ракување со класифицирани материјали, пренесува Фокс Њуз.

Според обвинението, Болтон беше обвинет по осум точки за пренесување информации за национална одбрана и десет точки за задржување информации за национална одбрана.

„Од или околу 9 април 2018 година, па сè до најмалку или околу 22 август 2025 година, БОЛТОН ја злоупотребил својата позиција како советник за национална безбедност споделувајќи повеќе од илјада страници информации за неговите секојдневни активности како советник за национална безбедност – вклучувајќи информации поврзани со националната одбрана кои биле класифицирани до ниво НАЈДОБРА ДЕЈНОСТ/SCI – со две неовластени лица, имено Поединци 1 и 2“, се вели во обвинението. „БОЛТОН, исто така, незаконски задржал документи, списи и белешки поврзани со националната одбрана, вклучувајќи информации класифицирани до ниво НАЈДОБРА ДЕЈНОСТ/SCI, во својот дом во округот Монтгомери, Мериленд.“

Документите што Болтон ги пренел биле испратени до две лица кои немале овластување да ги видат класифицираните документи.

Според обвинението, тие документи откриле разузнавачки информации за идни напади од страна на противничка група во друга земја, партнер за врска кој споделувал чувствителни информации со американската разузнавачка заедница, разузнавачки информации дека странски противник планирал лансирање ракета во иднина; тајна акција во странска земја што била поврзана со чувствителни меѓувладини дејствија.

Дополнително чувствителни извори и методи што се користеле за собирање човечки разузнавачки информации, разузнавачки информации за знаењето на противникот за планираните американски дејствија, разузнавачки информации за плановите на противникот за напад спроведен против американските сили во друга земја, човечки разузнавачки информации што користат чувствителни извори и методи.

Програма за тајна акција, разузнавачки информации собрани за водачот на воената група на противничка нација, разузнавачки информации за лидерите на противникот, разузнавачки информации во врска со интеракциите на странска земја со противник, директна изјава собрана преку разузнавачки извори и методи за странска земја, разузнавачки информации на странска земја што го опишуваат планираниот напад на противникот врз објект, чувствителни извори и методи што се користат за собирање разузнавачки информации за странска земја, тајна акција и користени извори и методи; разузнавачки информации за тајна акција планирана од Владата на САД.

Сите документи беа класифицирани како „СВЕТНА ДОВЕРЛИВА“. Што се однесува до документите што тој наводно ги задржал, еден документ откри разузнавачки информации за иден напад од страна на противничка група во друга земјаик“.