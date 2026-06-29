Педесет и едногодишен маж од скопското село Таор е лишен од слобода поради сомнение дека ја убил својата поранешна сопруга, 48-годишна жена од истото село, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Според МВР, на 28 јуни во 1:20 часот, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода С.Г. (51), со престојувалиште во село Таор, поради постоење основи на сомнение дека ја убил Ж.Г. (48).

Тој на 26 јуни во полициска станица пријавил дека Ж.Г., со која живееле во иста куќа, се оддалечила од домот. Еден ден подоцна, на 27 јуни, пријавил дека ја пронашол почината во близина на селото Летевци, скопско.

На местото излегле полициски службеници и јавен обвинител. Телото, по наредба на јавен обвинител, било предадено на судска медицина за обдукција.

Од Основното јавно обвинителство Скопје соопштија дека дежурен јавен обвинител и екипи на МВР извршиле увид на тешко пристапна шумска локација во близина на селото Летевци, каде што било пронајдено безживотното тело на жената од Таор.

„Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатата, при што е потврдено дека смртта е насилна. Под сомненија за сторено кривично дело, лишен од слобода е поранешниот сопруг на жртвата, а задржани се и тројца негови пријатели. Се преземаат дејствија за целосно расчистување на настанот“, соопшти Обвинителството.

Од МВР информираа дека во врска со случајот се лишени од слобода и З.М. (62), Г.Б. (64) и М.Д. (69). Со осомничениот С.Г. бил извршен службен разговор, а во координација со јавен обвинител се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

Жената била од селото Таор, во Општина Зелениково. Случајот првично беше воден како исчезнување, по што биле преземени активности за нејзино пронаоѓање.