Поранешниот шпански премиер Хозе Луис Родригез Запатеро е под истрага за наводна злоупотреба на влијание и други прекршоци од страна на судија кој го испитува државното спасување на авиокомпанија поврзана со Венецуела за време на пандемијата Ковид, пренесува Гардијан.

Запатеро, социјалист кој беше премиер од 2004 до 2011 година, доби наредба да се појави пред највисокиот кривичен суд во Шпанија, Audiencia Nacional, на 2 јуни.

Иако други поранешни и актуелни шпански премиери беа повикани да сведочат во случаи на корупција, ова е прв пат поранешен премиер да биде ставен под кривична истрага.

Најновата истрага е дел од истрагата за државното спасување на шпанската авиокомпанија Plus Ultra во вредност од 53 милиони евра (46 милиони фунти) во март 2021 година. Обвинителите испитуваат дали компанијата „несоодветно ги искористила“ јавните средства што владата ги одобрила за спасувањето, додека антикорупциската полиција истражува дали авиокомпанијата ги искористила парите од спасувањето за перење средства од Венецуела преку Франција, Швајцарија и Шпанија.

Во соопштението објавено во вторник, судот соопшти дека судија овластил полицијата да ја претресе канцеларијата на Запатеро, како и канцеларијата на три други компании.

„Судијата на „Аудиенсија Национал“, Хозе Луис Калама, му нареди на поранешниот премиер Хозе Луис Родригез Запатеро да се појави како осомничен на 2 јуни по обвинение за злоупотреба на влијание и сродни кривични дела“, се вели во соопштението.

Се вели дека Калама ги укинала ограничувањата за тајност поврзани со постапката и ја прифатила надлежноста откако понизок суд се изземал во корист на „Аудиенсија Национал“.

Запатеро, кој негира какво било кривично дело, се појави пред сенатскиот комитет во март, каде што рече дека „никогаш не примил никакви провизии од Плус Ултра“. Но, тој призна дека работел консултантски услуги за својот пријател Хулио Мартинез Мартинез, бизнисмен кој работел со Плус Ултра и кој бил уапсен од страна на антикорупциските службеници во декември минатата година.

Појавувајќи се пред сенатскиот комитет во февруари, претседателот на Плус Ултра, Хулио Мартинез Сола, инсистираше дека спасувањето било спроведено во целосна согласност со релевантните закони. „Немало исклучителна постапка надвор од нормата; немало преференцијален третман или несоодветно мешање; немало нелегална помош“, рече тој. „Постоел регулиран процес, со контроли, извештаи и многу строги услови што се исполнети. Никој не ни дал ништо бесплатно.“

Социјалистичкиот наследник на Запатеро како премиер, Педро Санчез, се соочува со серија обвинувања за корупција во кои се вклучени неговото семејство, неговата партија и неговата администрација.

Минатиот месец, сопругата на Санчез, Бегоња Гомез, беше обвинета за проневера, злоупотреба на влијание, корупција во деловните зделки и злоупотреба на средства на крајот од двегодишна истрага од страна на судија во Мадрид. Помладиот брат на премиерот, Давид Санчез, исто така се соочува со судење овој месец по обвинение за злоупотреба на влијание.

И Гомез и Давид Санчез негираат какво било кривично дело, а премиерот ги обвини своите политички и медиумски противници за оцрнување и прогон на неговото семејство.

Двајца високи поранешни личности во владата на Санчез се судат за наводна корупција. Поранешната десна рака на премиерот, поранешниот министер за транспорт Хозе Луис Абалос, е обвинет – заедно со неговиот поранешен помошник Колдо Гарсија и бизнисменот Виктор де Алдама – за примање мито за јавни договори за санитарна опрема за време на пандемијата на Ковид. Абалос и Гарсија, кои ги негираат сите обвиненија, се соочуваат со казни од 24 и 19 години, соодветно, додека Алдама, кој веќе ја призна својата улога во наводната шема, се соочува со седумгодишна казна.

Социјалистичката партија во вторник издаде соопштение во поддршка на Запатеро, нарекувајќи го пионерски премиер чии „два мандати беа дефинирани со амбициозна програма за проширување на правата, еднаквоста и социјалната заштита“. Додаде: „Десницата и крајната десница никогаш не му простиле за овие напредоци“.

Опозициската конзервативна Народна партија го опиша Запатеро како „муза на Санчез“ и рече: „принципот што ги поврзува двајцата најнови социјалистички премиери на Шпанија е корупцијата… оваа непристојност мора да заврши“.