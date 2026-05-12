Две национални агенции кои се борат против корупцијата во Украина го именуваа поранешниот началник на кабинетот на претседателот Володимир Зеленски како официјално осомничен во голема истрага за корупција. Тие во вторник изјавија дека украинскиот лидер не е под сомнение во случајот, пренесува Асошиејтед Прес.

Андриј Јермак е осомничен во наводна шема за перење пари од 460 милиони гривни (10,5 милиони долари), објавија агенциите доцна во понеделник.

Во меѓувреме, Зеленски се сретна со извршниот директор на „Палантир Технолоџис“, дел од растечката соработка на Украина со американскиот одбранбен сектор, бидејќи тридневниот прекин на огнот, посредуван од САД, кој ги намали борбите, но не успеа целосно да ги запре, заврши во понеделник.

Руската инвазија на нејзиниот сосед сега е во петтата година, без знаци за мировен договор на дофат.

Истрагата за корупција го засрамува Зеленски

Националното биро за борба против корупција на Украина и Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата во соопштението на Телеграм соопштија дека истрагата за Јермак е во тек.

Овој потег е само чекор пред формално обвинение против Јермак, кој поднесе оставка во ноември. Тој беше водечки преговарач на земјата во разговорите со САД и замина за време на скандалот што донесе најголема закана за владата на Зеленски од целосната инвазија на Русија.

Истрагата е длабоко засрамувачка за украинскиот лидер додека тој се залага за прием на неговата земја во Европската Унија, процес што веројатно ќе трае со години. Ендемската корупција е една од пречките што го забавува приемот на Украина.

Рустем Умеров, шеф на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина и клучен преговарач во дипломатските мировни напори на САД, е испрашуван и е сведок во случајот што се врти околу луксузен развој на недвижнини во близина на главниот град, изјавија обвинителите на брифинг за медиумите во Киев.

Според обвинителите, неколку други високи функционери, вклучувајќи го и поранешниот вицепремиер Олексиј Чернишов, се „вмешани“ во случајот, како и истакнатиот украински бизнисмен Тимур Миндич.

Истрагата за корупција, исто така, вклучува сомнителни злоупотреби во енергетскиот сектор на Украина, одбранбената индустрија и набавката на беспилотни летала и друга воена опрема, рекоа тие.

Јермак беше доверлив човек од доверба на Зеленски, кој се спротивстави на постојаниот притисок да го замени, и моќна фигура во владата. Истражителите го претресоа неговиот дом во ноември.

Зеленски не даде јавен коментар за соопштението на агенциите за борба против корупцијата, но неговиот прес-служник, Дмитро Литвин, рече: „Истрагата е во тек, рано е да се извлекуваат заклучоци“.

Адвокатот на Јермак, Игор Фомин, го нарече сомнителното известување неосновано и негираше вмешаност на неговиот клиент во наводното перење пари од 460 милиони гривни преку елитен градежен проект надвор од Киев.

„Според мене, целата оваа ситуација е предизвикана од јавен притисок“, рече Фомин во интервју за украинскиот јавен радиодифузер Суспилне.

Одлуката дали да се покренат формални обвиненија против Јермак може да трае со месеци.

Зеленски разговараше со извршниот директор на американската фирма Палантир

Зеленски во вторник изјави дека се сретнал во Киев со Алекс Карп, како дел од растечката соработка на Украина со американскиот одбранбен сектор.

Украинскиот лидер изјави во објава на социјалните мрежи дека Украина и Палантир „можат да бидат корисни едни за други“.

„Разговаравме за насоките на технолошкиот развој и во контекст на борбените операции и во цивилните потреби“, рече Зеленски на апликацијата за пораки Телеграм.

Палантир Технолоџис е компанија за софтвер за вештачка интелигенција која им помага на глобалните одбранбени агенции. Специјализирана е за софтверски платформи кои собираат и анализираат големи количини на податоци и соработува со Украина веќе неколку години.

Вештачката интелигенција може да им помогне на борците брзо да пребаруваат и дешифрираат огромен обем на информации од бојното поле, овозможувајќи поточни напади, меѓу другото.

Министерот за одбрана на Украина, Михајло Федоров, изјави по средбата со Карп дека соработката со компанијата ѝ дава на Украина технолошка предност во војната.

Овозможи детална анализа на воздушните напади, решенија за вештачка интелигенција за ракување со големи количини на извидувачки податоци и интеграција на технологијата во планирањето на операциите за длабок напад на Украина на руска почва, рече Федоров на Телеграм.

Исто така, Украина и Палантир создадоа платформа за програмери за добивање податоци од бојното поле за обука на модели на вештачка интелигенција, со повеќе од 100 компании кои моментално се вклучени, рече тој.

Русија започна напади врз Украина по релативно затишје

Украина понуди да ја продолжи паузата во непријателствата, изјави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха. Но, тој во вторник објави дека Русија лансирала над 200 беспилотни летала против Украина преку ноќ, погодувајќи цивилна инфраструктура и убивајќи најмалку едно лице, а ранувајќи уште шест.

„Време е да ги зајакнеме нашите позиции и да ја принудиме Москва да ја заврши војната“, рече Сибиха на X. Рускиот претседател Владимир Путин „мора да сфати дека само ќе биде полошо за него“.

Западните аналитичари велат дека позицијата на бојното поле на Украина неодамна се подобрила, бидејќи таа распоредува најсовремена технологија за беспилотни летала за да ја држи настрана поголемата армија на Русија.

Руското Министерство за одбрана во вторник соопшти дека нејзината воздушна одбрана пресретнала 30 украински беспилотни летала над руските региони на границата со Украина.