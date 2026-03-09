Во силна потврда за моќта на Генерацијата З да ја собори старата политичка гарда, непалските гласачи ѝ дадоа убедливо мнозинство на партија предводена од 35-годишен поранешен рапер, пренесува Њујорк Тајмс.

Делумните резултати од изборите објавени во неделата ѝ дадоа на партијата на Балендра Шах, некогашниот рапер и поранешен градоначалник на главниот град на земјата, Катманду, 100 од 165 директно избрани парламентарни места. Се чини дека ова ќе биде најголемото убедливо убедување во модерната изборна историја на Непал.

Изборите беа првите откако востанието предводено од млади минатата година ја собори владата која се сметаше за корумпирана и недопирлива. Во септември, безбедносните сили убија 19 лица кои протестираа против политичката неказнивост и забраната за социјалните медиуми. Неколку часа подоцна, Непал западна во хаос, со уште десетици мртви и илјадници згради изгорени низ целата земја во кампања на масовни палежи. Шарма Оли, премиерот, беше соборен. Генерацијата З ја спроведе својата прва политичка револуција.

„Многу луѓе сакаа промени, но никој не очекуваше таков убедлив успех“, рече Субхаш Шарма, висок функционер во партијата Растрија Сватантра на г-дин Шах, или РСП, размислувајќи за изборниот исход.

Шах, познат како Бален, се соочи директно со Оли, 74, за парламентарно место во источен Непал. Поранешниот рапер лесно го победи трикратниот премиер.

Досега објавените резултати не ги вклучуваат пребројувањата од парламентарните места пропорционално распределени на партиите. Но, и таму води РСП, со преброени една четвртина од гласовите. Со години, три партии ја контролираа непалската политика, формирајќи деликатни коалиции во каскада од комбинации кои покажаа мала верност кон идеологијата. Ниту една избрана влада во непалската историја не отслужила целосен петгодишен мандат.

„Долго време беше на нестабилна политика, превирања и корупција“, рече Бирај Бхакта Шреста, кандидат на РСП кој беше убедливо реизбран на своето место во Катманду. „Се надевам дека Непал овој пат ќе оди кон просперитет и социјална хармонија со мандатот на народот.“

РСП, која беше основана пред помалку од четири години, се претстави како технократска и дигитално течно активна, полна со старешини на граѓанското општество и искрени помошници на Шах за време на неговиот мандат како градоначалник. Просечната возраст на нејзините кандидати е децении помлада од онаа на трите големи партии. (Освен Оли, уште еден лидер на една од трите големи политички партии, исто така, го загуби своето место во четврток.)

Но, за РСП да го промени Непал, како што е инсистирањето на директно избран премиер и судска реформа, ќе биде потребна поддршка од членовите на Националното собрание, горниот дом. Изборите за тоа се одржуваат одделно, а РСП нема ниту едно место таму. За да успее, РСП ќе мора да се вклучи во склучувања договори за кои Шах досега покажа потсмевачка одвратност.

Сметан како аватар на промените, Шах е несомнено популарен. Како градоначалник на Катманду, тој се справи со планините од ѓубре и ги подобри училиштата. Но, кампањата за чистење на улиците се случи на сметка на осиромашените продавачи, кои беа насилно расчистени. Сиромашните населби што не се вклопуваа во неговиот имиџ на чист главен град беа брзо уништени.

Критичарите велат дека Шах претпочита фиат пред консензус. Неговиот став на социјалните медиуми е воинствен. Тој ги проколна Индија, Кина и САД, заедно со политичкиот естаблишмент на Непал. Минатиот месец, тој на изборен митинг изјави дека изведувачите кои ја спречуваат изградбата на патишта треба да бидат врзани за дрвја, заклучени во шупи или принудени да лежат на патот.

Шах, исто така, се соочува со потенцијални фрактури во рамките на РСП, на која се приклучи дури во јануари. Основачот на партијата, Раби Ламичане, поранешен водител на ток-шоу, е вмешан во тековни судски случаи, вклучително и една во која е обвинет за измама. За време на хаосот од протестите на Генерацијата З, Ламичане, кој беше затворен, одеднаш се појави на улиците. Ламичане, кој се врати во затвор неколку дена подоцна, сега е повторно надвор и повторно е избран за своето парламентарно место.

„Без Бален Шах, ќе беше многу тешко да се постигне ваков исход“, рече Шарма, функционер на РСП, осврнувајќи се на победата на партијата.

Неофицијалната музика во изминатите шест месеци беше една од песните на Шах, „Непал се Смешка“. Со ритам на среќни деца, Шах ги огорчува маките на земјата: „Угнетување, напади, криминал и безгрижност, ние сме без опции, странските банки нè нарекуваат просјаци, предаторски лидери“.

Излезноста на гласачите во четврток не достигна баш 60 проценти, ниска за избори кои беа претставени како референдум за промени. Некои млади луѓе рекоа дека иако копнеат по свежи гласови во политиката, се чувствуваат премногу отсутни за да гласаат. Милиони Непалци, кои се принудени да работат во странство за економски опстанок, беа лишени од правото на глас затоа што Непал нема гласање во отсуство.

Сепак, посветеноста на гласачите кон демократијата се прошири и до најоддалечените делови од планинската земја. Во далечниот западен округ Ачам, роднините носеа 107-годишна жена на дрвена столица еден час до гласачкото место.

„Овој пат ни требаат нови лица, а не истите стари луѓе кои не прават ништо“, рече 84-годишниот Рам Дас Манандар, додека се одмараше со својот стап пред гласачко место во Катманду пред да гласа.