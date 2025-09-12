Поранешниот претседател на Бразил, Болсонаро, осуден на 27 години за заговор за воен удар

Поранешниот претседател на Бразил, Жаир Болсонаро, е осуден на 27 години и три месеци затвор откако беше прогласен за виновен за заговор за воен удар. Панел од пет судии на Врховниот суд ја изрече казната само неколку часа откако го осудија поранешниот лидер.

Тие пресудија дека тој е виновен за водење заговор со цел да се задржи на власт откако ги загуби изборите во 2022 година од неговиот левичарски ривал, Луиз Инасио Лула да Силва. Четири од судиите го прогласија за виновен, додека еден гласаше за негово ослободување. Адвокатите на Болсонаро ја нарекоа казната апсурдно прекумерна и рекоа дека ќе поднесат соодветни жалби.

Панелот на Врховниот суд, исто така, му забрани да се кандидира за јавна функција до 2033 година.

Болсонаро, кој беше ставен во домашен притвор откако беше оценет како ризик од бегство, не присуствуваше лично на оваа последна фаза од судењето. Но, тој во минатото изјави дека судењето било наменето за да го спречи да се кандидира на претседателските избори во 2026 година – иако веќе му беше забрането да извршува јавна функција по посебни обвиненија. Тој го нарече и лов на вештерки.

Неговите зборови претходно ги повтори и американскиот претседател Доналд Трамп, кој воведе царини од 50% на бразилските стоки, дефинирајќи ги како одмазда за гонењето на Болсонаро.

Реагирајќи на пресудата за виновен, Трамп рече дека ја сметал за многу изненадувачка и ја споредил со сопственото искуство: „Тоа е многу слично како што се обидоа да го направат со мене“.

Американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека Врховниот суд на Бразил неправедно пресудил да го затвори поранешниот претседател Жаир Болсонаро и се закани дека соодветно ќе одговори на овој лов на вештерки.

Министерството за надворешни работи на Бразил брзо реагираше, објавувајќи на X дека заканите како онаа што денес ја упати американскиот државен секретар Марко Рубио, во изјава во која се напаѓа бразилскиот орган и се игнорираат фактите и убедливите докази во евиденцијата, нема да ја заплашат нашата демократија.

Болсонаро, кој има 70 години, сега се соочува со можноста да го помине остатокот од својот живот во затвор.

Се очекува неговите адвокати да тврдат дека тој треба да биде во домашен притвор наместо да биде испратен во затвор – како и да побараат помала казна. Тие исто така рекоа дека ќе поднесат жалба против неговата пресуда, но правните експерти рекоа дека ова може да се покаже како тешко, бидејќи ова е вообичаено можно само ако двајца од петте судии гласале за ослободување.

Болсонаро беше прогласен за виновен по пет обвиненија, сите поврзани со неговиот обид да се држи на власт откако беше поразен на изборите во 2022 година. Но, обвинителите рекоа дека тој почнал да планира да остане на власт многу порано, предлагајќи државен удар на воените команданти и сеејќи неосновани сомнежи за изборниот систем.

Тие исто така рекоа дека Болсонаро знаел за план за атентат врз Лула и неговиот потпретседателски кандидат, како и еден судија на Врховниот суд. Судиите открија дека тој водел заговор и, исто така, осудиле седум од неговите соучесници, вклучувајќи високи воени офицери. Меѓу нив се двајца поранешни министри за одбрана, поранешен шеф на разузнавачка служба и поранешен министер за безбедност. Иако заговорот не успеа да добие доволна поддршка од војската за да продолжи, тој кулминираше со упад во владини згради од страна на поддржувачите на Болсонаро на 8 јануари 2023 година, утврдија судиите.