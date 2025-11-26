Поранешниот претседател на Бразил, Жаир Болсонаро, мора да почне да ја отслужува својата 27-годишна затворска казна за заговор за обид за државен удар, одлучи судијата на Врховниот суд, Александар де Мораес.

Одбраната на поранешниот претседател одлучи да не поднесе конечна жалба по неговата пресуда за заговор за државен удар во 2022 година за соборување на неговиот наследник, претседателот Луиз Инасио Лула да Силва. Како резултат на тоа, Мораес побара пресудата да се смета за конечна, со што се поништуваат сите шанси за понатамошни жалби и се активира 27-годишната казна за Болсонаро.

Болсонаро е затворен во седиштето на Федералната полиција на Бразил од саботата, откако полицијата го приведе за манипулирање со неговиот монитор за глужд, нареден од судот. Во вторник, Мораес рече дека Болсонаро ќе ја отслужи казната во седиштето.

Адвокатот на Болсонаро, Пауло Куња Буено, во објава на X изјави дека поранешниот претседател ќе поднесе жалба за да се бори против пресудата, и покрај пресудата на судот дека нивната одлука е конечна.

Во саботата, адвокатите на Болсонаро го опишаа апсењето на поранешниот претседател како „неоправдано“ и тврдеа дека неговото здравје е во опасност додека е во затвор. Подоцна, Врховниот суд објави видео, за кое се вели дека Болсонаро признава дека го манипулирал мониторот на глуждот со лемило. Тој наводно рекол дека тоа не го сторил како обид да избега од домашен притвор, туку затоа што новите лекови предизвикале халуцинации кај него.

Случајот што го доведе Болсонаро во затвор започна кратко откако тој ја загуби кандидатурата за реизбор во 2022 година од Лула да Силва. Федералните власти велат дека поранешниот претседател и неговите соучесници речиси веднаш почнале да трасираат нелегален пат за задржување на претседателската функција, а еден од резултатите бил драматичен напад на владини згради во Бразилија од страна на поддржувачите на Болсонаро на 8 јануари 2023 година.

Откако американскиот претседател Доналд Трамп – сојузник на Болсонаро – беше повторно избран во 2024 година, САД почнаа да го коментираат случајот како прашање на надворешна политика. Во јули, Трамп дури и воведе високи тарифи за некои бразилски извозни производи, повикувајќи го Бразил да се откаже од она што го нарече лов на вештерки против Болсонаро.