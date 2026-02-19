Лес Векснер кој стоеше зад трговците, вклучувајќи ги „Викторијас Сикрет“ и „Аберкромби и Фич“, одговараше на прашања за неговото пријателство со Епштајн на седница зад затворени врати со американскиот Конгрес, пренесува СкајЊуз.

Векснер, кој е прикажан во досиејата на Епштајн, не е обвинет за никакво кривично дело и секогаш негираше какво било знаење или вмешаност во злосторствата на Епштајн. Тој е еден од најистакнатите поранешни пријатели на Епштајн, а нивната врска датира од 1980-тите, но тој изјави дека жали за пријателството.

Во август 2019 година, тој рече: „Срам ми е што, како и многу други, бев измамен од г-дин Епштајн. „Сега знам дека мојата доверба во него беше крајно неоправдана и длабоко жалам што некогаш наидов на неговиот пат.“

Пред сослушувањето, Векснер, кој му дозволи на Епштајн да управува со неговите финансии, објави соопштение што требаше да го достави до Конгресот на САД. Тој рече дека е „задоволен што сведочи“ бидејќи тоа ќе му даде „можност да се разјасни сè“, но додаде дека бил „наивен, глупав и лековерен“ што му го доверил бизнисот на Епштајн.

Векснер нагласи дека не знаел за злосторствата на Епштајн, ниту бил сведок на нив, ниту учествувал во нив. Тој додаде дека Епштајн во 2006 година открил дека има правни проблеми во Флорида, што подоцна се претворило во негова осуда за сексуална злоупотреба.

Една година подоцна, тој откри дека ситуацијата „може да стане хаотична“ и ѝ ја препуштил на сопругата на г-дин Векснер да ги управува нивните лични финансии. Ова доведе до тоа семејството да открие дека „Епштајн украл огромни суми од нашето семејство“, рече тој.

Векснер рече: „Откако дознав за неговото злоупотребувачко однесување и кражба од моето семејство, никогаш повеќе не разговарав со Епштајн. Никогаш.“ Бизнисменот, исто така, сведочеше во среда дека никогаш не го видел Епштајн со млади девојки и дека неговото срце е со секоја од неговите жртви. „Болката што им ја нанесе е несфатлива за мене“, рече тој.