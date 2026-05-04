Руди Џулијани, поранешниот градоначалник на Њујорк и долгогодишен поддржувач на претседателот Доналд Трамп, е во стабилна, но критична состојба во болница, изјави неговиот портпарол Тед Гудман во објава на социјалните мрежи во неделата.

Кратко по објавувањето на објавата на Гудман, Трамп напиша на социјалните мрежи: „Нашиот прекрасен Руди Џулијани, вистински воин и најдобриот градоначалник во историјата на Њујорк, е хоспитализиран и е во критична состојба“.

Тој продолжи да ги фали напорите на Џулијани за оспорување на резултатите од изборите во 2020 година во негово име, додавајќи дека „лудаците на радикалната левица се однесувале толку лошо кон него“.

Гудман не даде дополнителни детали. Џулијани беше повреден во сообраќајна несреќа кон крајот на минатата година.

Џулијани стана познат како „градоначалник на Америка“ откако го водеше Њујорк низ последиците од нападите на 11 септември.

По претседателските избори во 2020 година, Џулијани и други советници патуваа низ целата земја обвинувајќи го противникот на Трамп – поранешниот претседател Џо Бајден – за обид за кражба на изборите и за давање лажни тврдења за резултатите.

Подоцна, порота го принуди да им плати на двајца изборни работници кои ги обвини за измама со гласачки ливчиња 148 милиони долари за клевета.

„Градоначалникот Џулијани е борец кој се соочил со секој предизвик во својот живот со непоколеблива сила и се бори со истото ниво на сила додека зборуваме“, рече Гудман во објавата на социјалните мрежи.

Тој додаде: „Ве молиме да ни се придружите во молитвата за американскиот градоначалник Руди Џулијани.“

Минатиот септември, Џулијани, кој ќе наполни 82 години овој месец, се возел во автомобил кој бил удрен одзади во американската држава Њу Хемпшир. Тој претрпел фрактура на торакалните пршлени, повеќекратни посекотини и контузии, како и повреди на левата рака и долниот дел од ногата, изјави неговото обезбедување во тоа време.