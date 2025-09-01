Поранешниот градоначалник на Њујорк, Џулијани хоспитализиран со скршен пршлен по сообраќајна несреќа

Поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, е хоспитализиран со скршен пршлен по сообраќајна несреќа, изјави неговиот портпарол. Џулијани, 81, во неделата се движел по автопат во Њу Хемпшир кога неговиот автомобил бил удрен одзади со голема брзина, изјави Мајкл Рагуса, кој е и негов шеф на обезбедувањето.

„Тој бил префрлен во блискиот медицински центар, каде што му била дијагностицирана фрактура на торакални пршлени, повеќекратни лацерации и контузии, како и повреди на левата рака и долниот дел од ногата. Неговиот деловен партнер и медицинскиот работник биле веднаш контактирани и пристигнале во болницата за да ја надгледуваат неговата нега“, напиша Рагуса на социјалните медиуми.

Иако Џулијани бил повреден, тој е во добро расположение и се опоравува. Рагуса рече дека инцидентот не бил целен напад и ги замоли луѓето да се воздржат од ширење неосновани теории на заговор.

Џулијани е целосно буден и свесен, а неговиот медицински тим е задоволен од неговиот напредок, рече Рагуса во изјава за NPR во неделата вечерта.

Пред несреќата, Џулијани бил запрен од жена која била вклучена во инцидент со семејно насилство и тој веднаш пружил помош и контактирал со 911, исто така изјави Рагуса. Поранешниот градоначалник останал на местото на настанот додека не пристигнале полициските службеници за да се осигурат безбедноста на жената.

Полицијата на државата Њу Хемпшир во соопштение објавено во неделата навечер соопшти дека истражува инцидент со семејно насилство кога се случила несреќата од другата страна на меѓудржавниот пат.

„Како резултат на судирот, двете возила влегле во медијалната лента и биле тешко оштетени. Полицајците и пожарникарите, кои биле на местото на првиот инцидент, го виделе судирот и брзо го преминале меѓудржавниот пат за да пружат помош“, соопшти полицијата.

Три лица, вклучувајќи ги Џулијани и возачот на автомобилот во кој патувал, претрпеле повреди кои не се опасни по живот и биле однесени со брза помош во локалните болници на лекување, исто така соопшти полицијата.

Неговиот син Ендру Џулијани им се заблагодари на оние што му се обратија и го нарече неговиот татко строг во објава на социјалните мрежи во неделата.

Поранешниот градоначалник на Њујорк стана градоначалник по терористичките напади на 11 септември врз кулите на Светскиот трговски центар во најголемиот град во земјата. Тој продолжи да биде истакнато лице во републиканската политика, станувајќи клучен член на правниот тим на претседателот Трамп кој ги оспорува резултатите од изборите во 2020 година, давајќи лажни тврдења за широко распространета измама на гласачите кои беа целосно побиени.

Потоа, Џулијани се соочи со значителни правни проблеми. Тој беше обвинет и во Џорџија и во Аризона поврзани со неговата улога во обидите за поништување на изборите во 2020 година. Во посебен случај, на Џулијани му беше наредено од федерална порота да им плати на двајца поранешни изборни службеници во Џорџија 148 милиони долари за клевета откако тврдеше дека двајцата биле вклучени во шема за обработка на лажни гласачки ливчиња.