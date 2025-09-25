Поранешниот француски претседател Николас Саркози прогласен за виновен за криминален заговор на судењето во Либија

Поранешниот француски претседател Николас Саркози е прогласен за виновен за криминален заговор во судски процес во кој тој и неговите помошници беа обвинети за склучување на наводен корупциски договор со режимот на покојниот либиски диктатор Моамер Гадафи за да добијат средства за кампањата за претседателските избори во Франција во 2007 година, пренесува Гардијан.

Но, Саркози беше ослободен од три други обвиненија, вклучувајќи пасивна корупција и нелегално финансирање на кампањата.

Додека главната судијка, Натали Гаварино, продолжи да ја чита пресудата, Саркози беше прогласен за виновен за криминален заговор, но ослободен од обвиненијата за корупција, злоупотреба на либиските јавни средства и нелегално финансирање на изборната кампања. Пресудата сè уште не е објавена.

Се очекува Саркози, кој ги негираше сите злоупотреби на судот, веднаш да поднесе жалба. Обвинителите му кажаа на судот дека Саркози и неговите помошници смислиле „пакт за корупција“ со Гадафи и либискиот режим во 2005 година за нелегално да ја финансираат победничката претседателска кампања на Саркози две години подоцна.

Судот слушна дека во замена за парите, либискиот режим побарал дипломатски, правни и деловни услуги и се подразбирало дека Саркози ќе го рехабилитира меѓународниот имиџ на Гадафи.

Автократскиот либиски лидер, чие брутално 41-годишно владеење беше обележано со кршење на човековите права, беше меѓународно изолиран поради поврзаноста на неговиот режим со тероризмот, вклучително и бомбардирањето на летот 103 на Пан Ам над Локерби во Шкотска во декември 1988 година.

Членовите на придружбата на Саркози беа обвинети од обвинителите дека се сретнале со членови на режимот на Гадафи во Либија во 2005 година, кога Саркози беше министер за внатрешни работи.

Набргу откако стана француски претседател во 2007 година, Саркози го покани либискиот лидер на долга државна посета на Париз, поставувајќи го својот бедуински шатор во градините во близина на Елисејската палата. Саркози беше првиот западен лидер кој го пречека Гадафи во целосна државна посета од замрзнувањето на односите во 1980-тите поради неговиот статус на отпадник како спонзор на државен тероризам.

Но, во 2011 година, Саркози ја стави Франција на чело на воздушните напади предводени од НАТО против трупите на Гадафи, кои им помогнаа на бунтовничките борци да го соборат неговиот режим. Гадафи беше заробен од бунтовниците во октомври 2011 година и убиен.

Наводите за таен договор за финансирање на кампањата со либискиот режим беа најголемото судење за корупција со кое се соочи 70-годишниот Саркози, кој беше десничарски претседател од 2007 до 2012 година. Тој веќе е осуден во два одделни случаи и е лишен од највисокото одликување на Франција, Легијата на честа.

Во првиот случај, Саркози беше осуден за корупција и злоупотреба на влијание преку нелегални обиди за обезбедување услуги од судија. Тој доби една година затворска казна, која ја отслужи оваа година со електронска ознака три месеци пред да биде условно ослободен.

Тоа беше прв пат поранешен шеф на француска држава да биде принуден да носи електронска ознака. Саркози мораше да ја носи ознаката во кривичниот суд во Париз за време на дел од судењето за финансирањето на кампањата во Либија.

Во вториот случај, Саркози беше осуден за прикривање на нелегално прекумерно трошење на претседателските избори во 2012 година, на кои загуби од социјалистичкиот кандидат Франсоа Оланд. Тој поднесе жалба против двете пресуди.

И покрај неговите пресуди, Саркози продолжува да се среќава и да биде консултиран од клучни личности од десницата и центарот. Тој неодамна се сретна со својот поранешен штитеник, новиот премиер Себастијан Лекорну, кој сè уште не формирал нова влада откако последната влада се распадна со гласање за недоверба претходно овој месец.

Клод Геант, кој беше директор на претседателската кампања на Саркози во 2007 година пред да биде поставен за шеф на кабинетот на Саркози, а потоа и министер за внатрешни работи, беше прогласен за виновен за криминална завера и корупција.

Брис Ортефо, друг сојузник на Саркози, кој исто така беше министер за внатрешни работи, беше прогласен за виновен за криминална завера, но ослободен од обвинението за нелегално финансирање на кампањата. И тој и Геант веројатно ќе се жалат на своите пресуди.

Ерик Верт, друг поранешен министер кој беше раководител на финансирањето на кампањата на Саркози во 2007 година и оттогаш се пресели во центристичката партија на Емануел Макрон, беше ослободен од обвинението.

Во ненадеен пресврт на настаните оваа недела, француско-либанскиот бизнисмен Зијад Такиедин, кој во снимено интервју за истражувачката веб-страница „Медиапарт“ во 2016 година изјави дека помогнал во доставувањето куфери со пари од Гадафи до придружбата на Саркози, почина од срцев удар во Бејрут два дена пред пресудата.

Во 2020 година, Такиедин одеднаш ја повлече својата инкриминирачка изјава за транспорт на куфери со пари во случајот со Либија, предизвикувајќи обвинувања дека Саркози и блиските сојузници го платиле, нешто што тие отсекогаш го негирале.

Кратко потоа, Такиедин го поби сопственото повлекување. По повлекувањето на Такиедин е отворен посебен правен случај. Саркози и неговата сопруга, пејачката и поранешна манекенка Карла Бруни-Саркози, и неколку други се ставени под формална истрага под сомнение дека вршеле притисок врз сведок за Такиедин да ги повлече своите обвинувања. Сите тие негираат какво било кривично дело.