Поранешниот француски претседател Никола Саркози влегува во затвор за да ја започне петгодишната казна за криминално заговарање

Поранешниот француски претседател Никола Саркози влезе во затвор во Париз, откако судот го осуди на пет години затвор за криминална завера околу шема за добивање средства за изборна кампања од режимот на покојниот либиски диктатор Моамер Гадафи, пренесува Гардијан.

Саркози, десничарскиот претседател на Франција помеѓу 2007 и 2012 година, е првиот поранешен лидер на земја од ЕУ што отслужил затворска казна и првиот француски повоен лидер што е затворен.

Саркози, кој поднесе жалба против пресудата, се обиде да избегне фотографирање пред портите на затворот Ла Санте на југот од Париз. Наместо тоа, тој организираше високо сценски организирано заминување од својот дом на западот од главниот град каде што прошета со својата сопруга, пејачката Карла Бруни, за да ги поздрави толпите собрани на улицата надвор.

Прво неговите деца, предводени од Џулија, неговата 14-годишна ќерка со Бруни, полека тргнаа од својот дом за да ги поздрават добронамерниците. Луј Саркози, еден од синовите на Саркози, кој се подготвува да се кандидира за градоначалник во Ментон на Француската ривиера следната пролет, ги повика поддржувачите да протестираат на улица. Некои извикуваа „Николас! Николас!“ Во исто време, на профилот на социјалните мрежи на Саркози беше објавена порака во која тој рече: „Јас сум невин“ и дека неговото затворање е „судски скандал“.

Саркози беше прогласен за виновен минатиот месец за криминален заговор околу шема за барање финансирање од режимот на Гадафи за неговата победничка кампања за претседателските избори во Франција во 2007 година.

Водечката судијка, Натали Гаварино, ја оправда петгодишната затворска казна велејќи дека фактите во случајот се од „исклучителна сериозност“ и „веројатно ќе ја поткопаат довербата на граѓаните“.

За време на тримесечното судење, јавниот обвинител му рече на судот дека Саркози склучил „фаустовски пакт за корупција со еден од најнеописливите диктатори во последните 30 години“ за да добие финансирање за изборите од Гадафи.

Саркози беше ослободен од три одделни обвиненија за корупција, злоупотреба на либиските јавни средства и нелегално финансирање на изборната кампања.

На судењето, Саркози негираше дека сторил нешто лошо и рече дека не бил дел од криминален заговор за барање финансирање за изборите од Либија. Тој поднесе жалба против пресудата. Ново судење се очекува за околу шест месеци, но природата на затворската казна на Саркози значи дека тој мора да оди во затвор додека се одвива неговиот жалбен процес.

Саркози за „Фигаро“ изјави дека спакувал семејни фотографии и три книги, како што е дозволено за првата недела, вклучувајќи биографија на Исус, како и „Грофот од Монте Кристо“, романот на Александар Дима во кој невин човек е осуден на затвор, но бега за да се одмазди. Тој рече дека ќе го искористи времето во затвор за да напише книга.

Се очекува да биде држен во самица за сопствена безбедност, во индивидуална ќелија од околу 9 квадратни метри со сопствен туш и тоалет. Нема да има мобилен телефон, но ќе има мал телевизор. Телефонска линија контролирана од безбедносни причини ќе му овозможи контакт со неговите адвокати и семејство. Се очекува да има право на две посети неделно од семејството. Тој за „Фигаро“ изјави дека му било советувано да носи чепови за уши. „Ноќе слушате многу бучава, викање, врескање“, рече тој.

Саркози е првиот француски лидер затворен по Филип Петен, нацистичкиот колаборационист кој беше затворен по Втората светска војна.

Се очекува адвокатите на Саркози да побараат негово ослободување штом ќе стапне во затворот, а апелациониот суд има два месеци да го разгледа барањето. Синдикат на затворски чувари протестираше пред затворот против пренатрупаноста во француските затвори, каде што многу затвореници имаат душеци на подот, за разлика од Саркози.

Шест од 10 луѓе во Франција веруваат дека затворската казна е „фер“, според анкета спроведена на повеќе од 1.000 возрасни лица од анкетарот „Елабе“.

Но, Саркози сè уште ужива поддршка од француската десница. Емануел Макрон го пречека Саркози во Елисејската палата во петокот, изјави владин извор, одлука што францускиот претседател ја бранеше во понеделник. „Беше нормално, на човечко ниво, да примам еден од моите претходници во овој контекст“, им рече сегашниот француски претседател на новинарите.

Оливие Форе, шефот на Социјалистичката партија, го критикуваше Макрон за поканата на Саркози во Елисејската палата пред да влезе во затвор. „Ова е притисок врз правосудниот систем. Создава чувство дека има некои обвинети кои по природа се различни од другите“, рече тој.

Министерот за правда, Жералд Дарманин, политички протеже на Саркози, изјави дека ќе го посети Саркози во затворот во неговата министерска функција.

Некои озлогласени затвореници поминале време во „Ла Санте“, вклучувајќи го и венецуелскиот милитант Илич Рамирез Санчез, познат и како Карлос Чакалот, кој оттогаш е преместен.

Неодамна, францускиот моделски агент Жан-Лук Брунел, близок соработник на осудениот американски сексуален престапник Џефри Епштајн, беше пронајден мртов во неговата ќелија во „Ла Санте“ во 2022 година. Тој беше обвинет за силување малолетници.