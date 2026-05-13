Поранешен извршен директор во приватен затворски изведувач ќе биде новиот лидер на агенцијата во центарот на агресивните напори за депортација на претседателот Доналд Трамп, пренесува Политико.

Министерството за внатрешна безбедност во вторник соопшти дека Дејвид Вентурела, кој ги надгледуваше договорите за центрите за притвор во агенцијата, ќе биде вршител на должноста директор на Одделот за имиграција и царина.

Тој го заменува Тод Лионс, кој ќе се пензионира на крајот од месецот откако го водеше агенцијата за имиграција и царинска контрола додека спроведуваше акции за депортација низ целата земја, кои предизвикаа широко огорченост и на крајот ја принудија администрацијата да ги намали своите напори.

Ова е првото значајно назначување од страна на секретарот на Министерството за имиграција, Марквејн Малин, кој ја презеде улогата по отстранувањето на Кристи Ноем во реконструкцијата на тимот за имиграциска политика на Трамп.

Белата куќа се обиде да го намали значењето на својата кампања за имиграција откако федералните агенти за имиграција убија двајца американски државјани за време на продолжената операција за депортација во Минеаполис претходно оваа година.

Вентурела неодамна ги надгледуваше договорите на Министерството за имиграција за центрите за притвор на имигранти. Тој работеше за агенцијата за имиграција и царинска контрола за време на администрациите на Обама и Буш и ја водеше програмата „Безбедни заедници“ на агенцијата, која им помагаше на агенциите за спроведување на законот на локално, државно и федерално ниво да се координираат во операциите за депортација.

Вентурела се врати во јавниот сектор минатата година откако работеше за GEO Group, која склучува договори со владата за управување со притворни установи.

Неговото назначување би можело да покрене нови прашања за конфликт на интереси за Вентурела и граничниот цар на Белата куќа, Том Хоман, сојузник кој исто така работеше во GEO Group, поради обвинувањата за самосправување за време на мандатот на Ноем во DHS.

Вообичаено е неодамнешните директори на агенцијата за имиграција и царинска контрола да се искачуваат на улогата вршител на должноста без потврда од Сенатот. Последниот пат кога Сенатот потврди нов директор на агенцијата за имиграција и царинска контрола беше за време на администрацијата на Обама во 2014 година.