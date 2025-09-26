Поранешниот директор на ФБИ и политички ривал на Трамп, Џејмс Коми, доби две кривични пријави

Министерството за правда на САД поднесе кривични пријави против поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, во четврток, во драматична ескалација на кампањата за одмазда на претседателот Доналд Трамп против неговите политички непријатели.

Доколку биде осуден, Коми може да се соочи со затворска казна до пет години. Тој се соочува со обвиненија за давање лажни изјави и попречување на конгресна истрага.

Коми, во видео објавено на Инстаграм, рече: „Моето срце е скршено за Министерството за правда, но имам голема доверба во федералниот судски систем и сум невин. Затоа, ајде да имаме судење и да ја задржиме верата.“

Неговиот адвокат, Патрик Џ. Фицџералд, во изјава рече: „Џим Коми ги негира обвиненијата поднесени денес во целост. Со нетрпение очекуваме да го оправдаме во судницата.“

Трамп се закани дека ќе ги затвори своите политички ривали уште од првата кандидатура за претседател во 2015 година, но случајот на Коми е првпат неговата администрација да успее да обезбеди обвинение против еден од нив. Министерството за правда на Трамп, исто така, истражува други антагонисти, вклучувајќи ја и главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, и Џон Болтон, кој беше службеник за национална безбедност во првиот мандат на Трамп како претседател.

Обвиненијата ги кршат децениските норми кои се обидоа да ги изолираат американските органи за спроведување на законот од политички притисоци. Федералниот обвинител во Вирџинија, кој беше задолжен да го води случајот, поднесе оставка минатата недела откако го навлече гневот на Трамп поради изразување сомнежи за случајот, а други во канцеларијата приватно изјавија дека доказите не заслужуваат кривични обвиненија, според извори запознаени со ова прашање.

Трамп, кој изврши притисок врз главната обвинителка Пам Бонди да го гони Коми и други критичари, ја прослави веста. „Правда во Америка!“, напиша тој на социјалните медиуми. „Тој беше толку лош за нашата земја, толку долго.“

Трамп го отпушти Коми во 2017 година, на почетокот на неговиот прв мандат. Оттогаш редовно го напаѓа начинот на кој Коми ја спроведе истрагата на ФБИ, во која беа детално опишани контактите меѓу Русите и кампањата на Трамп во 2016 година.

Откако Трамп се врати на функцијата минатиот јануари, неговото Министерство за правда го испитува сведочењето на Коми од 2020 година, кога тој се осврна на критиките на републиканците за истрагата за Русија и негираше дека овластил откривање чувствителни информации на медиумите.

Во обвинението се тврди дека Коми го довел во заблуда Конгресот тврдејќи дека не овластил никого друг да биде анонимен извор во известувањето за истрагата на ФБИ.

Администрацијата на Трамп спроведе широка кампања за преобразба на Министерството за правда, за кое претседателот тврди дека било користено како политичко оружје кога ја напуштил функцијата во 2021 година. Трамп се соочи со федерални обвиненија за лошо ракување со класифицирани документи и обид да го поништи својот изборен пораз во 2020 година. И двата случаи се отфрлени.

„Доналд Трамп нареди кривични гонења на политички цели, а Министерството за правда корумпирано се покорува“, рече Норм Ајзен, истакнат поранешен владин службеник за етика под претседателството на демократскиот претседател Барак Обама и моментално член на Институтот Брукингс. „Ова обвинение ги има сите обележја на одмаздољубиво и неосновано гонење.“