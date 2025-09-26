пет, 26 септември, 2025

Поранешниот директор на ФБИ и политички ривал на Трамп, Џејмс Коми, доби две кривични пријави

Трамп се закани дека ќе ги затвори своите политички ривали уште од првата кандидатура за претседател во 2015 година, но случајот на Коми е првпат неговата администрација да успее да обезбеди обвинение против еден од нив

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Comey_June_2016_conference_Orlando_shooting.jpg

Министерството за правда на САД поднесе кривични пријави против поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, во четврток, во драматична ескалација на кампањата за одмазда на претседателот Доналд Трамп против неговите политички непријатели.

Доколку биде осуден, Коми може да се соочи со затворска казна до пет години. Тој се соочува со обвиненија за давање лажни изјави и попречување на конгресна истрага.
Коми, во видео објавено на Инстаграм, рече: „Моето срце е скршено за Министерството за правда, но имам голема доверба во федералниот судски систем и сум невин. Затоа, ајде да имаме судење и да ја задржиме верата.“
Неговиот адвокат, Патрик Џ. Фицџералд, во изјава рече: „Џим Коми ги негира обвиненијата поднесени денес во целост. Со нетрпение очекуваме да го оправдаме во судницата.“
Трамп се закани дека ќе ги затвори своите политички ривали уште од првата кандидатура за претседател во 2015 година, но случајот на Коми е првпат неговата администрација да успее да обезбеди обвинение против еден од нив. Министерството за правда на Трамп, исто така, истражува други антагонисти, вклучувајќи ја и главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, и Џон Болтон, кој беше службеник за национална безбедност во првиот мандат на Трамп како претседател.
Обвиненијата ги кршат децениските норми кои се обидоа да ги изолираат американските органи за спроведување на законот од политички притисоци. Федералниот обвинител во Вирџинија, кој беше задолжен да го води случајот, поднесе оставка минатата недела откако го навлече гневот на Трамп поради изразување сомнежи за случајот, а други во канцеларијата приватно изјавија дека доказите не заслужуваат кривични обвиненија, според извори запознаени со ова прашање.
Трамп, кој изврши притисок врз главната обвинителка Пам Бонди да го гони Коми и други критичари, ја прослави веста. „Правда во Америка!“, напиша тој на социјалните медиуми. „Тој беше толку лош за нашата земја, толку долго.“
Трамп го отпушти Коми во 2017 година, на почетокот на неговиот прв мандат. Оттогаш редовно го напаѓа начинот на кој Коми ја спроведе истрагата на ФБИ, во која беа детално опишани контактите меѓу Русите и кампањата на Трамп во 2016 година.

Откако Трамп се врати на функцијата минатиот јануари, неговото Министерство за правда го испитува сведочењето на Коми од 2020 година, кога тој се осврна на критиките на републиканците за истрагата за Русија и негираше дека овластил откривање чувствителни информации на медиумите.
Во обвинението се тврди дека Коми го довел во заблуда Конгресот тврдејќи дека не овластил никого друг да биде анонимен извор во известувањето за истрагата на ФБИ.
Администрацијата на Трамп спроведе широка кампања за преобразба на Министерството за правда, за кое претседателот тврди дека било користено како политичко оружје кога ја напуштил функцијата во 2021 година. Трамп се соочи со федерални обвиненија за лошо ракување со класифицирани документи и обид да го поништи својот изборен пораз во 2020 година. И двата случаи се отфрлени.
„Доналд Трамп нареди кривични гонења на политички цели, а Министерството за правда корумпирано се покорува“, рече Норм Ајзен, истакнат поранешен владин службеник за етика под претседателството на демократскиот претседател Барак Обама и моментално член на Институтот Брукингс. „Ова обвинение ги има сите обележја на одмаздољубиво и неосновано гонење.“

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Доналд Трамп во четврток потпиша извршна наредба во која се наведени условите на договорот за префрлање на ТикТок на американски сопственик, пренесува Гардијан. Трамп рече...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп воведува нови царини за лекови, товарни возила и мебел

Претседателот Доналд Трамп објави нова рунда казнени царини за широк спектар на увезена стока, вклучувајќи 100 отсто царини за брендирани лекови и 25 отсто...
Повеќе

Најнови

Македонија

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Доналд Трамп во четврток потпиша извршна наредба во која се наведени условите на договорот за префрлање на ТикТок на американски сопственик, пренесува Гардијан. Трамп рече дека тој и кинескиот претседател Си Џинпинг...
Повеќе
Македонија

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Вршителката на должност Амбасадорка на САД Никол Варнес го посети Вишото јавно обвинителство Штип, каде што оствари средба со Вишиот јавен обвинител Ристо Бојаџиски, како и со шефовите на основните јавни...
Повеќе
Македонија

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Пешаците кои минуваат преку пешачки премин, велосипедската патека или лента, возачите на велосипеди, мотоцикли и тротинети од денеска нема да смеат да носат слушалки во двете уши, да гледаат во мобилен...
Повеќе

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во...

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Поранешниот директор на ФБИ и политички ривал на Трамп, Џејмс Коми, доби две кривични пријави

Трамп воведува нови царини за лекови, товарни возила и мебел

И во смртта не се слуша крикот за помош на Росица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип