Ендру Маунтбатен-Виндзор, поранешниот британски принц и член на кралското семејство, е уапсен и се наоѓа во полициски притвор поради сомнение за злоупотреба на јавна функција, објави Гардијан.

Претреси се спроведуваат на адреси во Беркшир и Норфолк.

Апсењето се случува по објавените документи од американското Министерство за правда, кои наводно покажуваат дека принцот споделувал извештаи од службени посети во Хонг Конг, Виетнам и Сингапур, како и доверливи информации за инвестициски можности во обновата на провинцијата Хелманд во Авганистан.

Помошник-началникот на полицијата, Оливер Рајт, изјави дека е отворена формална истрага и дека полицијата ќе ги заштити интегритетот и објективноста на постапката. Тој додаде дека јавноста ќе биде известена за развојот на случајот во соодветно време.