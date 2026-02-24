Питер Менделсон, поранешниот британски амбасадор во САД, беше уапсен во понеделникот под сомнение за злоупотреба на службена должност, во рамки на истрага поттикната од објавувањето на документите поврзани со Епштајн, пренесува Аксиос.

Менделсон е една од неколкуте истакнати личности чии кариери беа сериозно нарушени во глобалното соочување со оние поврзани со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Менделсон беше разрешен од функцијата минатиот септември од британскиот премиер Кир Стармер, по објавувањето на т.н. „роденденска книга“ на Епштајн, во која Менделсон го нарекол свој „најдобар другар“.

Портпарол на Метрополитен полицијата потврди дека службеници уапсиле „72-годишен маж“, кој бил однесен во полициска станица во Лондон за да биде испрашан.

Полицијата не го именуваше осомничениот, како што е вообичаено, но претходно најави истрага за 72-годишен „поранешен владин министер“, за кого властите примиле повеќе пријави, вклучително и упатување од владата на Обединетото Кралство.

Тој бил „пуштен со кауција до понатамошна истрага“ по апсењето „под сомнение за злоупотреба на службена должност“, се наведува во полициското соопштение објавено рано во вторник по локално време.

Ова доаѓа само неколку дена откако Ендрју Маунтбатен-Виндзор, поранешниот принц обременет со скандали, исто така беше уапсен, под истото сомнение за злоупотреба на службена должност.