Питер Манделсон е ослободен со кауција по апсењето поради тврдења дека извршил злоупотреба на јавна функција за време на неговото пријателство со осудениот сексуален престапник врз деца Џефри Епштајн. Поранешниот амбасадор во Соединетите Држави беше виден како со такси и се враќа во својот дом во Лондон околу 2 часот наутро во вторник. Во соопштението на Метрополитенската полиција се вели дека е ослободен со кауција во исчекување на понатамошна истрага.

Во понеделник попладне, Манделсон беше однесен во необележан полициски автомобил на испрашување кратко откако беше придружуван од неговиот дом во Лондон од полицајци во цивил.

Полицијата истражува тврдења дека тој му издавал информации чувствителни на пазарот на осрамотениот американски финансиер за време на неговиот мандат како бизнис секретар. Манделсон негираше какво било кривично дело.

Неговото апсење, кое се случи неколку дена пред клучните дополнителни избори во Гортон и Дентон, Голем Манчестер, ќе биде непријатен потсетник за она што критичарите го нарекуваат еден од најлошите пропусти во проценката на Кир Стармер на функцијата: неговата одлука да го назначи во Вашингтон.

Премиерот им се извини на жртвите на Епштајн што го избрал Манделсон, велејќи дека поранешниот колега од Лабуристичката партија лажел за степенот на неговата врска со покојниот сексуален престапник и бил отпуштен кога тоа станало познато.

Но, Стармер се соочи со длабок гнев од сопствените пратеници поради одлуката, што повторно го турна неговиот авторитет над неговата партија до работ и доведе до заминување на неговиот шеф на кабинет, Морган МекСвини.

Апсењето на Манделсон се случи неколку дена откако Ендру Маунтбатен-Виндзор стана првиот член на кралското семејство кој беше приведен во полициска станица во модерното време. Се чини дека е-поштата покажува дека поранешниот принц споделува доверливи информации со Епштајн додека работел како британски трговски претставник.

Полицијата во долината Темза, која го истражува случајот Маунтбатен-Виндзор, соопшти дека претресите на Кралската ложа во Виндзор, каде што живеел братот на кралот, продолжиле петти ден по ред. Претресот на неговиот сегашен дом на имотот Сандрингам во Норфолк, заврши во четврток.

Даунинг стрит беше принудена да ги објави документите поврзани со назначувањето на Манделсон за амбасадор на САД во декември 2024 година до парламентарниот комитет за разузнавање и безбедност за да се обезбеди максимална транспарентност во врска со процесот на проверка и што владата знаела за неговото пријателство со Епштајн.

На пратениците им беше кажано во понеделник дека првата транша од десетици илјади документи ќе биде објавена на почетокот на март, но нема да вклучува размени меѓу Стармер и Манделсон за неговите врски со Епштајн сè додека не заврши полициската истрага.

Манделсон беше одведен до автомобил што чекаше од детективи без да му бидат ставени лисици.

Службениците на метрополитенската полиција што го истражуваа имаа разговори со адвокати од одделот за специјални кривични дела на Службата за крунско обвинителство, која овластува кривични гонења во Англија и Велс.

Досегашните разговори се опишани како неформални и не е побаран или понуден никаков формален ран истражен совет.

Одделот за специјални кривични дела на CPS е исто така дел од обвинителството што ќе го разгледа случајот за злоупотреба на јавна функција против Маунтбатен-Виндзор.