Францускиот суд го прогласи поранешниот сенатор за виновен за дрогирање на пратеничка со екстази со намера за сексуално злоставување, пренесува Гардијан.

Жоел Геријау (68) беше осуден на четири години затвор. Пресудата на поранешниот сенатор доаѓа неколку месеци откако Франција беше шокирана од случајот во кој Французинот Доминик Пелико беше осуден на 20 години затвор за постојано дрогирање на неговата тогашна сопруга за тој и десетици странци да можат да ја силуваат.

Пратеничката од Националното собрание, Сандрин Жосо, кратко по пресудата изјави дека тоа е „огромно олеснување“. Адвокатите на Геријау изјавија дека тој ќе поднесе жалба. Француските обвинители побараа четиригодишна затворска казна за поранешниот сенатор, кој го опиша дрогирањето на неговиот пријател со кој бил во врска 10 години во ноември 2023 година како несреќа и се нарече себеси „идиот“.

Гериу, кој негираше каква било сексуална мотивација против Жосо, поднесе оставка од горниот дом во октомври. Набргу потоа беше исклучен од централно-десничарската партија Хоризонти. Во понеделник, видливо вознемирената Жосо, 50, рече дека мислела дека ќе умре откако отишла да го види Герио во неговиот стан во шик 6-тиот округ на француската престолнина.