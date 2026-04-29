Поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, е обвинет за закана по животот на американскиот претседател Доналд Трамп, формално обвинение кое произлегува од фотографија што тој накратко ја сподели на социјалните мрежи, објави Би-Би-Си.

Сликата објавена на Инстаграм минатата година прикажуваше школки како ги формираат броевите „86 47“. „Осумдесет и шест“ е сленг термин што се користи за нешто да се „исфрли“ или „отстрани“.

Коми инсистираше дека не знае што значат броевите на сликата, но Трамп и други претставници на администрацијата рекоа дека објавата претставува закана против претседателот.

Одговарајќи на обвиненијата во вторник, Коми рече: „Сè уште сум невин, сè уште не се плашам и сè уште верувам во независното федерално судство“.

На прес-конференцијата за објавување на обвинението, директорот на ФБИ, Кеш Пател, изјави дека како поранешен директор на агенцијата, Коми „добро знаел какви последици има од објавувањето на таков пост“.

„Џејмс Коми охрабри закана по животот на претседателот Трамп и ја објави на Инстаграм за светот да ја види“, рече Кеш Пател во вторникот.

Коми беше отпуштен од Трамп за време на неговиот прв мандат, откако поранешниот директор на ФБИ отвори истрага за руско мешање во претседателските избори во САД во 2016 година.

Оттогаш, Трамп постојано повикува на негово гонење.

Коми се соочува со обвиненија за упатување закана против претседателот и пренесување закана во меѓудржавната трговија, според судските документи. Секое обвинение носи максимална казна од 10 години затвор.

Кривичните пријави се поднесени во Источниот округ на Северна Каролина.

„Заканата по животот на претседателот на Соединетите Американски Држави е сериозно кршење на законите на нашата нација“, изјави вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланш. „Големата порота врати обвинение во кое се тврди дека Џејмс Коми го сторил токму тоа.“

Агенти на американската тајна служба го интервјуираа Коми минатиот мај за фотографијата со школката.

Коми ја избриша објавата на Инстаграм, велејќи во продолжение дека „претпоставил дека [морските школки] се политичка порака“.

„Не сфатив дека некои луѓе ги поврзуваат тие бројки со насилство“, додаде тој. „Никогаш не ми падна на памет, но јас се спротиставувам на насилство од каков било вид, па затоа ја избришав објавата.“

Трамп, кој долго време го критикуваше Коми, за објавата рече дека „и дете знае што тоа значело“.

Некои правни експерти рекоа дека обвинението изгледа неосновано и покренува нови прашања во врска со напорите на Министерството за правда да ги таргетира политичките противници на Трамп.