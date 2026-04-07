Најодликуваниот жив австралиски ветеран, Бен Робертс-Смит, се соочува со обвиненија за воени злосторства по наводи дека убил пет невооружени Авганистанци додека служел во Авганистан меѓу 2009 и 2012 година, објавија полицијата и медиумите, пренесува Асошиејтед Прес.

Полицијата не го потврди името на 47-годишниот поранешен војник кој беше уапсен во вторникот. Но, во медиумите нашироко се наведува дека станува збор за Робертс-Смит, поранешен каплар на Полкот за специјални воздушни служби, кој за својата служба во Авганистан ги добил и Викторискиот крст и Медалот за храброст.

Полицијата во вторникот го обвини по пет точки за убиство како воено злосторство. Тој ќе остане во притвор преку ноќ и првпат ќе се појави пред суд во среда, се наведува во полициското соопштение.

Постои можност во среда да побара да биде пуштен со кауција.

Робертс-Смит е само вториот австралиски ветеран од кампањата во Авганистан обвинет за воено злосторство.

Поранешниот припадник на специјалните сили Оливер Шулц, 44, се изјасни дека не е виновен по обвинението за убиство како воено злосторство. Тој е обвинет дека трипати го застрелал во главата Авганистанецот Дад Мохамад во пченично поле во покраината Урузган во мај 2012 година.

Убиството како воено злосторство носи можна казна доживотен затвор. Тоа е федерално кривично дело во Австралија, дефинирано како намерно убиство, во контекст на вооружен конфликт, на лице кое не учествува активно во непријателствата, како што се цивили, воени заробеници или ранети војници.

Полицијата го уапсила Робертс-Смит на аеродромот во Сиднеј во вторникот, откако пристигнал со лет од Бризбејн, изјави комесарката на Австралиската федерална полиција, Криси Барет.

„Ќе се тврди дека жртвите не учествувале во непријателствата во моментот на нивното наводно убиство во Авганистан. Ќе се тврди дека жртвите биле приведени, невооружени и биле под контрола на припадници на Австралиските одбранбени сили кога биле убиени“, им рече Барет на новинарите, мислејќи на Австралиските одбранбени сили.

„Ќе се тврди дека жртвите биле застрелани од обвинетиот или биле застрелани од потчинети припадници на Австралиските одбранбени сили во присуство и по наредба на обвинетиот“, додаде Барет.

Граѓански суд веќе утврди дека слични наводи против Робертс-Смит се веродостојни во тужба за клевета што тој ја поднесе откако повеќе весници во 2018 година објавија текстови во кои го обвинија за низа воени злосторства. Во 2023 година, федерален судија ги отфрли тврдењата на Робертс-Смит и пресуди дека тој најверојатно незаконски убил четворица неборци во 2009 и 2012 година.

Но, иако граѓанскиот суд оцени дека наводите за воени злосторства во најголем дел се докажани според стандардот на веројатност, новите обвиненија ќе треба да се докажат во кривична постапка според повисокиот стандард, односно надвор од разумно сомневање.

Во септември, Врховниот суд на Австралија соопшти дека нема да ја разгледува жалбата, со што му ги затвори шансите да ја поништи пресудата.

Ник Мекензи, новинарот кого Робертс-Смит неуспешно го тужеше за клевета и кој ги истражува наводите против војникот од 2017 година, очекува колеги од специјалните сили да сведочат и во кривичното судење, како што тоа го направија и во граѓанската постапка.

„Истражувате однесување што наводно го сториле некои припадници на најтајната, елитна борбена единица што ја има Австралија. Новинарската задача е тешка. Но, она што беше навистина тешко беа тие храбри сведоци од специјалните сили“, изјави Мекензи за Австралиската радиодифузна корпорација.

„За нив да излезат и да речат: ‘Па, ние ѝ служевме храбро на нашата земја, како што служеше и Бен Робертс-Смит, заедно со него во Авганистан, но видовме работи со свои очи поради кои се чувствуваме непријатно.’ Овие храбри војници, некои од нив се расплакаа откако сведочеа, толку тешко им беше да станат и да проговорат“, додаде Мекензи.

Обвиненијата следуваат по воен извештај објавен во 2020 година, во кој беше утврдено дека има докази дека елитни припадници на австралиските специјални сили и командоси незаконски убиле 39 авганистански затвореници, земјоделци и други неборци.

Барет рече дека во новите наводи се вклучени мал број војници.

„Наводното однесување поврзано со овие обвиненија е ограничено на многу мал дел од нашите доверливи и почитувани Австралиски одбранбени сили, кои помагаат оваа земја да биде безбедна“, рече Барет.

„Огромното мнозинство припадници на Австралиските одбранбени сили ја прават нашата земја горда. Денешните обвиненија не се одраз на мнозинството припадници кои служат под австралиското знаме со чест, со достоинство и со вредностите на една демократска нација“, додаде таа.

Канцеларијата на специјалниот истражител беше формирана за да работи со полицијата на наводите за воени злосторства. Директорот на истрагите во оваа канцеларија, Рос Барнет, рече дека биле истражени наводи за 53 воени злосторства и дека 39 од тие истраги биле затворени без покренување обвиненија. Околу 40.000 припадници на австралиската војска служеле во Авганистан меѓу 2001 и 2021 година, од кои 41 биле убиени.