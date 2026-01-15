На Клиниката за инфективни болести во Скопје починаала 75 годишна жена, кај која лабораториски бил потврден грип од типот А, соопшти директорот на Клиниката, Фадил Цана. Ова е прв смртен случај поврзан со грип од почетокот на годинава.

Пациентката имала коморбидитети и не била вакцинирана против сезонски грип.

Директорот Цана соопшти дека во моментов со симптоми на грип на Клиниката се хоспитализирани 25 пациенти, од кои дел се на кислородна поддршка, а двајца пациенти се на респираторна поддршка, интубирани на одделот за интензивно лекување.

„Очекувам прегледите во амбулантите драстично да се зголеми кон крајот на јануари и на почетокот на идниот, кога се очекува и врвот на грипот“, рече тој.

Meта веќе пишуваше дека нагло е зголемен бројот на заболени лица од грип и болести слични на грип во првата недела од новата година. Во текот на првата недела од 2026 година, регистрирани беа вкупно 1.725 случаи, што е 2,2 пати повеќе во споредба со претходната недела.

Според бројките на ИЈЗ, децата се најпогодени од грип и болестите слични на грип.

„Најголема инциденца е регистрирана кај децата на возраст од 5 до 14 години, каде таа изнесува 287,7 случаи на 100.000 жители. Од вкупниот број заболени, 749 лица се на возраст од 15 до 64 години, 618 се деца од 5 до 14 години, 229 се деца од 0 до 4 години, а 129 се лица над 65 години“, се наведува во извештајот на ИЈЗ.