Повеќе од 800.000 жители на Газа се изложени на ризик од поплави, велат од ОН, додека силна зимска бура го зафаќа Појасот Газа. Обилните дождови веќе ги поплавија камповите и доведоа до уривање на неколку згради.

Вода тече низ отворите во шаторот што Гадир ал-Адам го дели со својот сопруг и шест деца во градот Газа. Нејзиното семејство е сè уште раселено по војната и чека да започне реконструкцијата.

„Еве нè, ​​живееме живот на понижување“, изјави таа за Би-Би-Си. „Сакаме каравани. Сакаме нашите домови да бидат обновени. Копнееме по бетон за да нè стопли. Секој ден седам и плачам за моите деца.“

Два месеци по прекинот на огнот наметнат од Америка, Газа е заглавена во првата фаза од мировниот план на Доналд Трамп – нејзината територија е поделена меѓу завојуваните страни, нејзините луѓе сè уште се раселени и опкружени со урнатини.

Плановите за нови домови – и нова влада – се замрзнати во следната фаза од мировниот договор на американскиот претседател Доналд Трамп, додека потрагата по последниот исчезнат заложник на Израел, Ран Гвили, продолжува.

Израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху, инсистираше дека Хамас мора да ги врати сите израелски заложници – живи и мртви – пред двете страни да преминат на следната, потешка фаза од мировниот договор.

Но, неколку пребарувања на урнатините во Газа досега не покажаа никакви знаци за него. Гвили беше заробен за време на нападите на Хамас на 7 октомври. На неговите родители, Талик и Ицик, минатата година им беше кажано дека тој не преживеал.

Патот до нивниот дом во Меитар, во јужен Израел, е исполнет со транспаренти што му оддаваат почит, а покрај него се веат жолтите знамиња во знак на сеќавање на израелските заложници.

„Го украдоа нашето дете, го украдоа него“, ми рече неговата мајка Талик.

„Тие знаат каде е“, рече Ицик. „Тие само се обидуваат да го сокријат или да го задржат. Си играат со нас.“

Тие веруваат дека Хамас сака да го задржи нивниот син како полиса за осигурување од идните преговори, откако ќе ги врати сите други заложници, и живи и мртви.

Како одговор, официјален претставник на Хамас изјави за Би-Би-Си дека нивните обвинувања се неточни и дека Израел се обидува да избегне спроведување на договорот.

Но, бидејќи нема знаци за телото на Ран, а притисокот од Вашингтон расте, неговите родители велат дека сметаат на израелските лидери да не продолжат понатаму пред да се пронајде нивниот син.

„Сите во израелската влада ни велат: „Не, нема да преминеме на второ ниво додека Ран не се врати“. Ова е нивното ветување“, рече Талик.

Многумина во Израел веруваат дека би било политички тешко за Нетанјаху да ги спроведе следните чекори во договорот, вклучително и повлекување на израелските сили подалеку кон периметарот на Газа, ако барем еден заложник сè уште е исчезнат во Газа.

И Израел и Хамас се соочуваат со тешки отстапки во следната фаза од договорот. За Хамас, тоа значи предавање на оружјето и моќта. За Израел, предавање на безбедноста на меѓународните сили за стабилизација.

И ова е исто така причината зошто лидерите од двете страни може да се двоумат, вели пензионираниот генерал Израел Зив, поранешен шеф на Дирекцијата за воени операции на Израел.

„Израел и Хамас делат исти интереси да не се движат толку брзо во втората фаза“, ми рече тој. „Хамас не сака да ја изгуби контролата, а израелската страна од политички причини исто така претпочита да остане во Газа, бидејќи никој не сака да им објасни на своите бази дека мора да се повлечат.“

Тој вели дека Трамп е единствениот што може да ги принуди двете страни да напредуваат, а тоа време истекува.