После невремето во Скопје, вчера била поплавена Клиниката за онкологија и биле исклучени апаратите за радиотерапија, реагираа денеска од СДСМ. Како што велат оттаму, вода протекла и во просториите каде се прима терапија со радиоактивен јод. Од Клиниката потврдија дека ова се случило и уверуваат дека безбедноста на пациентите не била загрозена.

„Не станува збор за обична дождовна вода туку на избиена канализација. Ова значи дека најранливата категорија на пациенти е изложена на двоен, стравотен ризик. Радијациски ризик, поради протекување на вода во просторијата каде што се прима терапија со радиоактивен јод. И биолошки ризик од протекување на септичка, фекална вода низ клиниката. Информациите со кои располагаме говорат дека единствениот изолиран бункер со оловни ѕидови е целосно поплавен, а друга таква алтернативна просторија на Клиниката нема“, изјави Богданка Кузеска, портпаролката на СДСМ.

Таа додаде дека радиоактивниот јод има полуживот од околу 8 дена, па побара итни одговори од менаџментот на Клиниката за онкологија и од Дирекцијата за радијациона заштита, за тоа, дали е реагирано навреме во оваа кризна ситуација или се дозволило хаосот да ги загрози човечките животи.

„Каде се физички сместени во овој момент пациентите кои веќе примиле јодна терапија? Ако единствениот безбеден бункер е поплавен, дали овие пациенти се наоѓаат меѓу други луѓе? Дали постои контаминација со радиоактивен јод надвор од предвидените зони? Дали е направена итна и темелна деконтаминација на просториите каде што престојувале овие пациенти по избивањето на поплавата? Дали е загрозена безбедноста на целокупниот персонал и на стотиците пациенти кои денес транзитираат низ ходниците на Клиниката? Кој ќе понесе одговорност за потенцијалната биолошка контаминација предизвикана од излевањето на фекални води во болничка установа каде се лекуваат имунокомпромитирани пациенти? Бараме итни, прецизни и транспарентни одговори, како и преземање на итна одговорност за оваа хаварија“, кажа Кузеска.

Д-р Игор Стојковски, директорот на клиниката за Мета ја потврди информацијата дека во просторијата за пациенти кои примаат терапија со радиоактивен јод, било забележано протекување на вода, по што пациентите кажа дека биле превентивно и безбедно преместени во друга соодветна просторија на Клиниката.

„Во координација со Институтот за нуклеарна медицина и Дирекцијата за радијациона сигурност беа извршени потребните проверки и мерења, кои потврдија дека нема радиоактивна контаминација. Безбедноста на пациентите не е загрозена, а состојбата е целосно под контрола“, уверува Стојковски.