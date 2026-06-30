Почитувани читатели, решивме да направиме кратка анкета во која бараме да ни одговорите на десетина прашања. Идејата е подобро да разбереме што ве интересира, какви содржини сакате да читате или гледате кај нас и што очекувате од Мета.

Сакаме да ви бидеме уште покорисен и релевантен извор на информации и затоа ни е особено важно да одвоите 7 до 10 минути и да ги одговорите прашањата.

Анкетата е целосно анонимна, немаме можност да дознаеме кој одговорил на прашањата.

Не собираме лични податоци, а вашите одговори нема да бидат споделени со трети страни.

Ви благодариме што ја читате Мета и што ни помагате да градиме медиум кој се грижи за потребите на својата публика.