Полска предупредува дека ќе ги соборува прекршителите на воздушниот простор поради зголемените тензии

Премиерот Доналд Туск изјави дека Полска нема да се двоуми да собори странски летачки предмети и проектили што ќе влезат на нејзина територија, а воедно повика на претпазливост во понејасни ситуации, пренесува Њуз Аз.

Зборувајќи на прес-конференција, Туск нагласи дека членката на НАТО, Полска, ќе го брани своето небо по серијата неодамнешни инциденти во кои беа вклучени руски авиони и беспилотни летала. „Ќе донесеме одлука да собориме летачки објекти кога ќе ја нарушат нашата територија и ќе летаат над Полска – апсолутно нема дискусија за тоа“, рече тој, објави News.Az, цитирајќи го Ројтерс.

Предупредувањето доаѓа откако Естонија обвини три руски борбени авиони за нарушување на нејзиниот воздушен простор во петокот, тврдење што Москва го негираше. Порано овој месец, Полска објави дека повеќе од 20 руски беспилотни летала влегле на нејзина територија, додека два руски авиони летале опасно блиску до нафтената платформа Петробалтик во Балтичкото Море.

Туск истакна дека одлуките во случаите освен директни прекршувања мора да се донесат внимателно за да се избегне ескалација. „Навистина треба двапати да размислите пред да одлучите за дејствија што би можеле да предизвикаат многу акутна фаза на конфликт“, рече тој, додавајќи дека на Полска мора да ѝ се гарантира и обединета поддршка од сојузниците на НАТО доколку тензиите дополнително се зголемат.

Советот за безбедност на Обединетите нации треба да разговара за најновите инциденти во воздушниот простор во понеделник.