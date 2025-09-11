Политико: Америка го бара патот кон излезот

На универзитетски кампус во Јута, куршум кој патуваше речиси 200 јарди испукан од непознат стрелец не го прободе само МАГА-инфлуенсерот Чарли Кирк туку ја прободе и самата идеја што Кирк ја застапуваше: дека политичката дебата – иако исполнета со вербални судири – може да ја натера една длабоко поделена земја да се соочи со сопствените разлики, додека тој ја туркаше својата агенда, пишува Политико.

Куршумот уби 31-годишен сопруг и татко на две деца, кој беше на чело на конзервативно младинско движење. Зад себе остави поларизирана Америка, принудена да се запраша дали Гордиевиот јазол на политичкото насилство може воопшто да се разврзе.

„Радикалното левичарско политичко насилство нанесе премногу болка на недолжни луѓе и одзеде премногу животи,“ изјави претседателот Доналд Трамп во обраќање од Овалната соба објавено на социјалните мрежи.

Пукањето заокружи уште една летна сезона одбележана со политичко насилство само три месеци по нападот врз двајца демократски законодавци од Минесота, еден со смртни последици, и пет месеци по пожарот во резиденцијата на гувернерот на Пенсилванија, Џош Шапиро, додека неговото семејство спиеше внатре. Настанот потсети и на турбулентната ера од 1960-тите, одбележана со атентатите врз претседателот Џон Ф. Кенеди и врз Мартин Лутер Кинг.

Денес, во земја каде што и двете страни од непомирливата политичка расправа настојуваат своите движења да ги дефинираат со борбен, речиси милитантен речник – „Борете се!“ повикуваа републиканците по првиот од двата атентата врз Трамп; „и ние мора да бидеме борци,“ демократите сега признаваат дека станува сè потешко оваа реторика да се задржи под контрола.

Вечерта пред годишнината од терористичките напади на 11 септември 2001 година – ден што пред 24 години поттикна повици за национално единство – стана очигледно дека земјата нема лидер кој може да го премости сè подлабокото разделување. А невиденото ниво на политички гнев изгледа дека нема каде да се испразни освен врз соседот.

„Политичкото насилство денес се доживува како вентил за притисок,“ рече либералниот Твич-стример и инфлуенсер Хасан Пајкер, кој требаше да дебатира со Кирк на 25 септември на Дартмут колеџ за политиката на младите.

„Демократијата треба да биде тој вентил. Но, кога демократските институции не функционираат и не ги задоволуваат потребите на населението, расте незадоволството. Луѓето паѓаат во очај или во таков гнев што не можат да се справат, па завршуваат во авантуризам и децентрализирано насилство како ова“, вели Хасан.

На Капитол Хил, дури и моментот на молк за Кирк се претвори во партиска кавга.

Кога претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, повика на тишина во средата, пратениците се исправија во знак на национално единство. Но тоа брзо се распадна.

Конгресменката Лорен Боберт, републиканка од Колорадо побара гласна молитва, по што демократите изреагираа со негодување и обвинија дека републиканците практично игнорирале друго пукање во училиште што се случило истиот ден. За возврат, конгресменката Ана Паулина Луна од Флорида ги обвини демократите за насилството. Еден демократ возврати: „Усвојте закони за оружјето!“

Во своите изјави, многу политички лидери сепак се обидоа да проектираат посвечена и мирна атмосфера.

Највисоките претставници на демократите и републиканците го осудија убиството на Кирк, сведочејќи за неговото огромно влијание во политиката.

„Се надевам дека сите ќе се подложиме на сериозна интроспекција и ќе ги удвоиме напорите да се вклучиме во дебати со страст, но мирољубиво“, рече поранешниот претседател Бил Клинтон.

„Насилството и омразата мора да се исчистат од јавниот простор“, додаде поранешниот претседател Џорџ В. Буш.

Прогресивната лидерка Александрија Окасио-Кортез порача: „Овој извор на вооружено и политичко насилство мора да престане“.

Трамп, чиј политички подем делумно се должи на поддршката од Кирк, не ја задржа таа дипломатска нота.

„Години наназад радикалната левица споредуваше прекрасни Американци како Чарли со нацисти и најлоши масовни убијци и криминалци. Ваквиот говор е директно одговорен за тероризмот што денес го гледаме во нашата земја“, рече тој. Вети дека ќе ги „пронајде сите оние кои придонеле за ова злосторство и за други акти на политичко насилство, вклучително и организациите што го финансираат и поддржуваат“.

Но малкумина од двата табора беа подготвени јавно да се соочат со прашањето за сопствената улога во намалувањето на тензиите.

„Демократите се виновни за тоа што се случи денес“, изјави конгресменката Ненси Мејс од Северна Каролина по убиството на Кирк. На новинарско прашање дали, според истата логика, републиканците се виновни за пукањето на двајцата законодавци од демократската партија во Минесота, таа возврати: „Дали се шегувате?“

Тонот на изразувањето сочувство од демократите за смртта на Кирк се разликуваше од реакцијата на друго неодамнешно насилство: убиството на извршниот директор на Јунајтер Хелткер, Брајан Томпсон. Неговата смрт предизвика жестоки реакции на интернет, а на одредени места дури и величење на осомничениот убиец Луиџи Манџионе.

Тогаш Окасио-Кортез рече: „секако дека не сакаме да ја видиме анархијата што ја носи самоорганизираниот линч“, но додаде дека реакцијата укажува на „масовно наталожено незадоволство поради условите во кои луѓето живеат“.

„Оние што се изненадени треба да се разбудат и да сфатат колку ова е реалност во нашето општество“, додаде таа.

Сенаторката Елизабет Ворен, демокартка од сојузната држава Масачусетс тогаш го осуди убиството на Томпсон, но предупреди дека „луѓето можат да бидат туркани само до одредена граница“ и дека „висцералната реакција“ на интернет „треба да биде предупредување за сите во здравствениот систем“. Подоцна, Ворен ги повлече своите зборови, појаснувајќи: „Насилството никогаш не е решение. Точка. Требаше да бидам многу појасна дека убиството никогаш нема оправдување“.

Во средата, брзината со која демократите го осудија убиството на Кирк можеби суптилно сигнализираше дека се поумерени од поучената политичка клима во земјата.

На кампањата, некои кандидати се обидоа да ја намалат реториката.

Абдул ел-Сајед, демократски кандидат за Сенатот од Мичиген, пред неколку недели изјави: „Кога тие одат ниско, ние не одиме високо. Ги носиме во калта и ги гушиме“. Вчера тој рече: „Ние се справуваме со политички несогласувања со зборови, а не со насилство. Тоа е суштината на демократијата“. Тој додаде дека Кирк „го користеше своето право на слободен говор кога беше застрелан попладнево во Јута. За вакво насилство нема место во Америка“.

Демократскиот кандидат за градоначалник на Њујорк, Зорам Мамдани, го осуди убиството на Кирк и зборуваше за „епидемија на страдање“. „На сите нас ни е доверено да ги поправиме распарчените нишки на граѓанското ткиво и да ја направиме оваа нација достојна за своите највисоки идеали“, рече тој.

На настан во Сан Антонио во средата вечер, демократскиот пратеник од Тексас, Џејмс Таларико, го претвори своето планирано кампањско појавување во заеднички собир на кој зборуваше за политичкото насилство.

„Политиката е расипана“, рече Таларико. „Медиумите се расипани. Дури и нашите односи едни со други изгледаат расипани. Мојата вера, верата што ја споделував со Чарли Кирк, ме учи да го љубам својот сосед како себеси, не само соседите што изгледаат како мене, или што се молат како мене, или гласаат како мене. Повикан сум да ги љубам сите соседи како себеси“.

Настанот на Кирк беше прв во неговата „Турнеја за враќање на Америка“, но на некој начин Америка што ја остава зад себе е исто толку опасна како во 1960-тите.

Тогаш, фигура како Роберт Ф. Кенеди им говореше за мир на луѓето во Индијанаполис по атентатот врз Мартин Лутер Кинг: „Можеме да бидеме добри во оваа земја“, рече тој, додавајќи дека мора да ја „скротиме суровоста во човекот и да го направиме животот на овој свет поблаг“. Додека во други градови беснееле нереди, толпата во Индијанаполис по неговите зборови се разотишла и заминала дома.

Може ли такво нешто да се случи во 2025 година? Може ли Америка да се врати од работ на бездната?

„Секогаш постои пат назад“, рече сенаторот Марк Кели, демократ од Аризона, чија сопруга, поранешната конгресменка Габи Гифордс, беше тешко ранета во атентат во 2011 година.

„Можеме повторно да се најдеме, но мислам дека тоа бара луѓето навистина да преиспитаат многу работи“, изјави тој за Политико.