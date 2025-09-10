сре, 10 септември, 2025

Политичките влијанија и финансиските проблеми ја гушат медиумската слобода

Горан Ризаов од Метаморфозис зборуваше за отсуството на самоодржливост на медиумите, потоа, за ниските плати на новинарите, за работењето на определено време и други проблеми со кои се соочуваат медиумите и влијаат на нивната слобода

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Фото: Мета.мк

Бавното темпо на реформи во медиумите, политичките влјанија и притисоци, економската несигурност, присуството на дезинформации – сето ова придонесува за ниска доверба на јавноста во медиумите. Ова е нотирано во последниот Извештај од сенка за слободата на медиумите во С. Македонија, кој го објави Фондацијата Метаморфозис, заедно со Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (ОBCT).

Овој извештај, кој нуди преглед на медиумскиот пејсаж во државата, денеска беше презентиран во Европска куќа во присуство на новинари, експерти и претставници на граѓански организации.

„Независните и слободни медиуми се клучен елемент за стабилна демократија. Ние како организација имаме активности на национално и на европско ниво, вршиме истражувања. Веруваме дека има експерти граѓански организации кои играат главна улога во оваа сфера. Сметам дека треба да има размена на информации меѓу засегнатите страни на сите нивоа. Кога работев на овој извештај увидов дека предизвиците се слични и во повеќето земји-членки на ЕУ и во државите кои претендираат да станат членки“, рече Серена Епис од OBCT.

Презентирајќи ги наодите од извештајот, Зоран Ричлиев од Метаморфозис зборуваше за главните предизвици во сферата на медиумите, како плурализмот, односно финансиските потешкотии со кои се соочуваат, поради што се подложни на надвореши притисоци.

Фото: Мета.мк

„Темпото на реформи во оваа сфера е бавно во споредба со општествената ситуација глобално во медиумската сфера. Таа осцилира многу често зависно од политичките констелации. Државата има направено чекори за усогласување со ЕУ стандардите, но политичките притисоци, економската несигурност, присуството на дезинформации, придонесуваат за ниската доверба кај јавноста“, рече Ричлиев.

Горан Ризаов од Метаморфозис зборуваше за отсуството на самоодржливост на медиумите, потоа, за ниските плати на новинарите, за работењето на определено време и други проблеми со кои се соочуваат медиумите.

„Сето ова влијае на слободата на медиумите и на ниското ниво на професионализам, а тоа остава простор за ширење дезинформации во самите мејнстрим медиуми. Во извештајот зборуваме и за правната рамка, односно за Законот за медиуми, кој неодамна претрпи измени, но тие измени не се направени сеопфатно како што требаше. Потребно е и самата ЕУ да изврши поголем притисок врз македонските власти за имплементацја на реформите“, истакна Ризаов.

Извештајот содржи и сет препораки упатени и до државните институции и до засегнатите страни во Европската унија, со повик за преземање решителни чекори за заштита на слободата на медиумите во согласност со европските и меѓународните стандарди.

На настанот имаше и панел-дискусија со наслов „Дали македонските медиуми можат да ја исполнат улогата од јавен интерес“, на која свои излагања имаа Снежана Трпевска, социолог и еспертка за медиумско право, како и Милан Спировски од Здружението на новинари на Мкедонија (ЗНМ). Присутните дискутираа за потребата од млади новинари, како и за влијанието на инфлуенсерите и нивната регулација.

Овој документ и неговите препораки се изработени како дел од иницијативата Брз одговор за медиумска слобода (Media Freedom Rapid Response), европски механизам што ги следи, документира и реагира на прекршувањата на слободата на печатот и медиумите во земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати. Тој се потпира и на истражувачките и застапувачките активности поддржани од проектот „Транснационално застапување за слобода на информирање на Западен Балкан – ATLIB 2“, кофинансиран од италијанското Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка. Автори на извештајот се Серена Епис од OBCT, како и Зоран Ричлиев и Горан Ризаов од Фондација Метаморфозис.

ПОВРЗАНО

Македонија

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Утре на 10 септември во Јуроп Хаус Фондацијата Метаморфозис, заедно со Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ќе ја одржи Промоцијата на Извештајот во сенка за...
Повеќе
Главна секција

Ревизија на МОН: Скапите владини преводи од престижни универзитети скапуваат по магацини

Во рамки на проектот Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од врвните универзитети во САД и Англија, како и од областа на...
Повеќе

Најнови

Европа

Урсула фон дер Лајен повика на суспензија на трговијата на ЕУ со Израел

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, повика на прекин на трговијата со Израел, додека зборуваше за „болната“ неспособност на Европа да одговори на војната во Газа и последователната хуманитарна...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна на Epic Games по четврток

Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна по 11 септември на платформата за видеоигри Epic Games. Се работи за сајберпанк игра оценета за над 18+ години, каде што и вие и непријателите гинете...
Повеќе
Подглавна секција

Протест пред Министерството за надворешни работи во солидарност со Палестина

Под слоганот „Не во наше име“, иницијативата „Сите за Палестина“ вчера организираше протест пред Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија. Десетици граѓани се собраа заеднички да испратат порака до...
Повеќе
Македонија

Млади од седум држави ќе ја раскажат приказната на Стоби користејќи дигитални алатки

Археолошкиот локалитет Стоби оваа недела е домаќин на DIGI Heritage Hub 2025, настан кој ги поврзува културното наследство и современата технологија. Млади професионалци и студенти од 7 европски земји од областа...
Повеќе

Урсула фон дер Лајен повика на суспензија на трговијата на ЕУ со Израел

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, повика на прекин на трговијата со Израел, додека зборуваше за „болната“ неспособност на Европа да одговори на војната во Газа и...

Играта Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна на Epic Games по четврток

Протест пред Министерството за надворешни работи во солидарност со Палестина

Млади од седум држави ќе ја раскажат приказната на Стоби користејќи дигитални алатки

Доктори од Систина ќе работат и во јавното здравство каде што има недостаток на кадар

Полска собори руски дронови – прв пат земја членка на НАТО отвори оган за време на војната во Украина

Политичките влијанија и финансиските проблеми ја гушат медиумската слобода

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Урсула фон дер Лајен повика на суспензија на трговијата на ЕУ со Израел

Играта Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна на Epic Games по четврток

Протест пред Министерството за надворешни работи во солидарност со Палестина