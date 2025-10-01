Политичките поделби ја блокираа американската влада

Владата на САД прекина голем дел од своето функционирање, бидејќи длабоките партиски поделби ги спречија Конгресот и Белата куќа да постигнат договор за финансирање, започнувајќи долг, исцрпувачки ќорсокак што може да доведе до губење на илјадници федерални работни места. Блокадата на владата започна неколку часа откако Сенатот отфрли краткорочна мерка за трошење што ќе ги одржуваше владините операции до 21 ноември.

Демократите се спротивставија на законот поради одбивањето на републиканците да додадат продолжување на здравствените бенефиции за милиони Американци што треба да истечат на крајот од годината. Републиканците велат дека прашањето мора да се реши одделно.

Агенциите предупредија дека 15-тото блокирање на владата од 1981 година досега, ќе го спречи објавувањето на внимателно следениот извештај за вработување во септември, ќе го забави воздушниот сообраќај, ќе ги суспендира научните истражувања, ќе ги стопира платите на американските трупи и ќе доведе до отпуштање на 750.000 федерални работници со дневен трошок од 400 милиони долари.

Трамп, чија кампања за радикално преобликување на федералната влада е веќе на добар пат да отпушти околу 300.000 работници до декември, ги предупреди демократите во Конгресот дека блокадата може да го отвори патот за неповратни акции, вклучително и намалување на повеќе работни места и програми.

Проблемот со финансирањето на владата е 1,7 билиони долари за агенциски операции, што изнесува приближно една четвртина од вкупниот буџет на владата од 7 билиони долари. Голем дел од остатокот оди за здравствени и пензиски програми и каматни плаќања на растечкиот долг од 37,5 билиони долари.

Независните аналитичари предупредуваат дека блокадата може да трае подолго од блокадите поврзани со буџетот во минатото, при што претставниците на Трамп и Белата куќа се заканија дека ќе ги казнат демократите со намалувања на владините програми и федералниот платен список.

Фјучерсите на Волстрит се намалија, златото достигна рекордно високо ниво, а азиските акции се нишаа, бидејќи инвеститорите се загрижени за доцнењата во објавувањето на клучните податоци и влијанието на губењето работни места. Доларот се движеше близу до еднонеделното ниско ниво во споредба со главните конкуренти.

Најдолгата блокада на владата во историјата на САД се протегаше во текот на 35 дена во текот на декември 2018 и јануари 2019 година за време на првиот мандат на Трамп, во спор околу безбедноста на границите.

„Сè што сакаат да направат е да се обидат да нè малтретираат. И нема да успеат“, рече лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, во говорот еден ден по состанокот во Белата куќа со Трамп и другите конгресни лидери, кој заврши со разлика помеѓу двете партии.

Лидерот на мнозинството во Сенатот, Џон Тун, го опиша неуспешниот закон за краткорочни трошоци како непартиска мерка лишена од партиски политички додатоци што демократите немаа проблем да ги прифатат во изминатите години.

„Она што се промени е дека претседателот Трамп е во Белата куќа. За тоа се работи. Ова е политика. И нема никаква суштинска причина зошто треба да има блокада на владата“, им рече републиканецот од Јужна Дакота на новинарите. Републиканците на Трамп имаат мнозинство во двата дома на Конгресот, но законските правила бараат 60 од 100-те сенатори да се согласат за законодавството за трошење. Тоа значи дека се потребни најмалку седум демократи за да се донесе закон за финансирање.