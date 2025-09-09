Политичка криза во Франција, Макрон ќе бира петти премиер за две години

Предизвикот со кој се соочува францускиот претседател Емануел Макрон при изборот на својот петти премиер за помалку од две години ја открива длабочината на политичката криза која во многу погледи е негова вина и без јасен излез.

Франсоа Бајру денеска треба да поднесе оставка од функцијата премиер, еден ден откако парламентот гласаше за соборување на владата поради нејзините планови за намалување на буџетскиот дефицит.

Претходникот на Бајру, Мишел Барние, ја доживеа истата судбина поради неговите фискални планови пред само девет месеци.

Борејќи се за својот опстанок, Бајру ги предупреди пратениците дека неговиот пад нема да ја избрише реалноста на фискалната дарежливост на Франција. Но, како и конзервативниот Барние, тој имаше мала заштита без парламентарно мнозинство.

Усвојувањето на политиката низ длабоко поделен парламент стана опасно за Макрон откако неуспешниот облог за предвремени избори во 2024 година му ја ослабна позицијата.

„Нема лесен излез од тука“, рече Кевин Арсено, директор на политичките истражувања на универзитетот „Саенс По“. „Претседателот е навистина во тешка позиција.“

Франција ретко доживеала толку длабока политичка криза од создавањето во 1958 година на Петтата Република, сегашниот систем на владеење.

Уставот од 1958 година беше дизајниран да обезбеди стабилно управување со создавање моќен и високо централизиран претседател опремен со силно мнозинство во парламентот и да ја избегне нестабилноста од периодите непосредно пред и по Втората светска војна.

Наместо тоа, Макрон – кој со доаѓањето на власт во 2017 година го преобликуваше политичкиот пејзаж – се најде себеси како се бори со фрагментиран парламент каде што центарот повеќе не ја држи рамнотежата, а крајната десница и тврдокорната левица имаат влијание.

Додека политичките противници се нафрлија на Бајру пред гласањето за доверба, политичките аналитичари рекоа дека Макрон имал малку карти за играње.

Претседателот би можел да назначи друг премиер од своите редови. Името на министерот за одбрана Себастијан Лекорну беше меѓу оние што се споменуваа како шпекулации што се зголемуваа пред гласањето за доверба во понеделник. Таквиот избор би ризикувал да изгледа глув и да го нагласи незадоволството на јавноста.

Некои политички коментатори изјавија дека очекуваат Макрон да се сврти кон социјалист за да предводи малцинска влада. Но, наместо да бара стабилна коалиција, централно-левичарската партија се залага за „пакт за ненапаѓање“ и можност да ја спроведе сопствената агенда.

Социјалистите се залагаат за политики за оданочување на богатите и поништување на непопуларното зголемување на возраста за пензионирање. Ваквите мерки се спротивни на про-бизнис принципите на Макрон и ги поткопуваат минатите реформи наменети за привлекување странски инвеститори.

„Не верувам во сценариото за левичарска влада“, изјави за Ројтерс пратеникот Ерик Кокерел, чија алијанса на екстремно левичарската партија со социјалистите е во застој. „Промената на неговата економска политика, дури и мала, е надвор од прашање за Макрон“.