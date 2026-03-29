Француската полиција спречила очигледен бомбашки напад пред американска банка во Париз, откако уапсила маж кој се подготвувал да активира рачно изработена експлозивна направа, соопштија официјални лица и извори блиски до случајот, пренесува Гардијан.

Инцидентот се случил околу 3:30 часот по локално време пред зградата на Bank of America во 8-миот арондисман во Париз, на неколку улици од Шанзелизе.

Полицијата го привела мажот веднаш откако поставил направа што содржела пет литри течност, за која се верува дека била гориво, како и систем за палење, изјавил еден од изворите.

Според првичната проценка, делот за активирање содржел 650 грама експлозивен прав. Направата била однесена во форензичката лабораторија на париската полиција за целосна анализа.

Француското обвинителство за борба против тероризмот соопшти дека веднаш ја презело истрагата и потврди дека осомничениот се наоѓа во полициски притвор.

Оттаму наведоа дека истрагата се води за „обид за предизвикување штета со пожар или други опасни средства во врска со терористички потфат“ и за „терористичко злосторничко здружување“.

Во истрагата се вклучени и париската судска полиција, како и француската внатрешна разузнавачка служба, Генералната дирекција за внатрешна безбедност, според обвинителството за борба против тероризмот.

Францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нунез, во објава на X ја пофали брзата реакција на полицајците, повикувајќи се на „актуелната меѓународна ситуација“, во која европските земји имаат зголемена загриженост за внатрешната безбедност поради војната на Блискиот Исток.

Тој рече дека будноста во Франција „останува, повеќе од кога било, на високо ниво“.