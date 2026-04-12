Вчера во 15:00 часот, полициски службеници од Полициското одделение Камењане го лишија од слобода С.Р. (38) од истото село поради сомнение за сторено кривично дело „мачење животни“ по член 233 од Кривичниот законик, односно поради инволвираност во борби со кучиња, а во врска со настанот објавен во вчерашниот извадок од дневни настани, дека на 10.04.2026 на локалниот пат кон с.Камењане, во патничко возило „голф“ било пронајдено повредено куче, а од слобода биле лишени три лица.

С.Р. е задржан во полициска станица, а по целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок.