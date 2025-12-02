Федерика Могерини, поранешната висока претставничка на Европската Унија, е приведена за време на полициски рации како дел од истрагата против измами, пренесува Еуроњуз.

Могерини беше меѓу тројцата осомничени приведени на сослушување во вторник наутро откако белгиските власти ги претресоа канцелариите на Европската служба за надворешни работи (EEAS), Колеџот на Европа во градот Бриж и низа приватни домови. Нејзиното име го открија L’Echo и Le Soir, повикувајќи се на извори.

Според Le Soir, вториот приведен е Стефано Санино, поранешен генерален секретар на EEAS и сегашен генерален директор на Генералниот директорат на Европската комисија за Блискиот Исток, Северна Африка и Заливот (DG MENA).

Портпаролот на Колеџот на Европа потврди за „Еуроњуз“ дека рациите се случиле, но одби да каже дали Могерини е меѓу приведените. Могерини беше висока претставничка за надворешна политика, раководејќи со ЕЕАС, дипломатската гранка на блокот, помеѓу 2014 и 2019 година. Таа е ректор на Колеџот на Европа, престижен универзитет кој добива финансирање од ЕУ, од септември 2020 година.

Рациите во вторник беа спроведени на барање на Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (ЕЈО), која истражува сомнителна измама поврзана со проект финансиран од ЕУ. Во соопштението, EPPO изјави дека истрагата е фокусирана на Дипломатската академија на Европската унија, деветмесечна обука за млади дипломати што беше доделена преку тендер на ЕУ на Колеџот на Европа во Белгија помеѓу 2021 и 2022 година.

Властите истражуваат дали EEAS ги прекршила своите правила за тендерирање со споделување информации со Колеџот пред да биде одобрен проектот. „Можеме да потврдиме дека полицијата денес беше во зградата на EEAS“, изјави портпаролот на EEAS во вторник попладне, прецизирајќи дека тековната истрага се однесува на активности што се случиле „во претходниот мандат“.

Портпаролот одби да коментира дали некој од тројцата притворени лица бил функционер на ЕУ. Операцијата се случила откако им бил укинат имунитетот, соопшти EPPO, сугерирајќи дека лицата биле високо рангирани. Во своето соопштение, обвинителството објасни дека постојат „силни сомневања“ дека европските правила за фер конкуренција биле прекршени за време на процесот на тендерирање и дека „доверливи информации поврзани со тековната набавка биле споделени со еден од кандидатите што учествувале на тендерот“.

Фактите „би можеле да претставуваат измама во јавните набавки, корупција, судир на интереси и повреда на професионална тајна“, соопшти ЕКЈО. „Истрагата е во тек за да се разјаснат фактите и да се процени дали се случиле кривични дела“.