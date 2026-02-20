Британската полиција ја претресуваше поранешната вила на помладиот брат на кралот Чарлс, Ендру Маунтбатен-Виндзор, откако фотографија од кралското семејство како излегува од полициска станица беше објавена во весниците ширум светот, пренесува Ројтерс.

Маунтбатен-Виндзор беше уапсен во четврток, на неговиот 66-ти роденден, под сомнение за злоупотреба на јавна функција поради наводи дека му испраќал доверливи владини документи на озлогласениот финансиер Џефри Епштајн кога бил трговски пратеник.

Поранешниот принц беше ослободен под истрага откако беше задржан од полицијата повеќе од 10 часа. Не е обвинет за никакво кривично дело, но изгледаше прогонуван на фотографијата на Ројтерс по неговото ослободување, згрчен во задниот дел на Range Rover, со црвени очи и со израз на неверица на лицето. Фотографијата од човек кој некогаш бил згоден морнарички офицер и наводен омилен син на покојната кралица Елизабета беше објавена на насловната страница на весниците во Велика Британија и низ целиот свет, придружена со наслови како „Пад“.

Првите 15 страници од петочниот „Дејли меил“ беа посветени на приказната, додека барањето на Чарлс дека „законот мора да си го направи својот тек“ беше наслов на пет британски весници. Веста за апсењето доминираше и на насловните страници на други весници низ целиот свет, вклучувајќи ја Австралија, каде што Чарлс е шеф на државата, Европа и САД.

Маунтбатен-Виндзор отсекогаш негираше какво било кривично дело во врска со Епштајн, осуден сексуален престапник кој си го одзеде животот во 2019 година, и рече дека жали за нивното пријателство. Но, објавувањето на милиони документи од страна на американската влада покажа дека тој останал пријател со Епштајн долго откако финансиерот беше осуден за барање проституција од малолетник во 2008 година. Овие досиеја сугерираа дека Маунтбатен-Виндзор му проследила на Епштајн извештаи од британската влада за инвестициските можности во Авганистан и проценки на Виетнам, Сингапур и други места што ги посетил како специјален претставник на владата за трговија и инвестиции.

Апсењето на високиот член на кралското семејство, осми во редот за наследување на тронот, е без преседан во модерното време. Последниот член на кралското семејство што беше уапсен во Британија беше Чарлс I, кој беше обезглавен во 1649 година откако беше прогласен за виновен за предавство. Кралот Чарлс, кој му ја одзеде титулата принц на својот брат и го принуди да го напушти својот дом во Виндзор минатата година, во четврток изјави дека дознал за апсењето со „најдлабока загриженост“.

„Дозволете ми јасно да кажам: законот мора да си го направи своето“, рече кралот. „Она што сега следи е целосен, фер и правилен процес со кој ова прашање се истражува на соодветен начин и од страна на надлежните органи“.

Веста се прошири рано наутро во четврток дека шест полициски автомобили без ознаки и околу осум полицајци во цивил пристигнале во Вуд Фарм на кралскиот имот Сандрингам во Норфолк, источна Англија, каде што сега живее Маунтбатен-Виндзор. Полициските службеници од долината Темза, исто така, ја пребараа вилата на кралскиот имот Виндзор западно од Лондон, каде што живеел Маунтбатен-Виндзор пред да биде принуден да се повлече поради гневот поради откритијата на Епштајн.

Полицијата доцна во четврток изјави дека Маунтбатен-Виндзор е ослободен под истрага. Тие рекоа дека претресите во Сандрингем се завршени, но претресите во Виндзор продолжуваат. Иако апсењето значи дека полицијата има основано сомнение дека е извршено кривично дело и дека кралското семејство е осомничено за вмешаност во прекршок, тоа не имплицира вина.

Осудата за недолично однесување во јавна функција носи максимална казна доживотен затвор, а случаите мора да се решаваат во Крунски суд, кој ги решава најтешките кривични дела.

Помошникот началник на полицијата во Темза Вали, Оливер Рајт, изјави во четврток дека полицајците сега отвориле целосна истрага за кривичното дело недолично однесување во јавна функција.

Секоја истрага може да трае со месеци бидејќи полицијата веројатно ќе мора да соработува со британската влада и нејзините амбасади низ целиот свет, заедно со Бакингемската палата за да утврди какви евиденции остануваат.

Истрагата за недолично однесување не е единственото обвинение против Маунтбатен-Виндзор кое полицијата го истражува.

Групата против монархијата „Република“ го пријави поради наводи дека бил вмешан во трговија со жена во Велика Британија за секс во 2010 година. Полицијата во долината Темза соопшти дека ги проценува наводите дека една жена била однесена на адреса во Виндзор, каде што поранешниот принц живеел до неодамна.Во 2022 година, братот на кралот решил граѓанска тужба поднесена во Соединетите Држави од покојната Вирџинија Џуфре, која го обвинила за сексуално злоставување кога била тинејџерка на имоти во сопственост на Епштајн или негови соработници.

Маунтбатен-Виндзор негираше дека некогаш се сретнал со Џуфре.