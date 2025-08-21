чет, 21 август, 2025

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Осомничениот на 16 август во раните утрински часови преку телефонската линија за итни случаи 192 со умисла упатил сериозна закана за подметната бомба во воздухоплов на Меѓународен аеродром Скопје, на летот Скопје – Анталија

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Мета.мк

Постапувајќи по кривичната пријава поднесена од МВР, предметен обвинител од ОЈО ГОКК донесе Наредба за спроведување на истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомневање дека сторило кривично дело Тероризам.

Осомничениот на 16 август во раните утрински часови преку телефонската линија за итни случаи 192 со умисла упатил сериозна закана за подметната бомба во воздухоплов на Меѓународен аеродром Скопје, на летот Скопје – Анталија.

Веднаш по приемот на заканата од страна на Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам биле активирани протоколите за антитерористичка проверка и по неколкучасовна проверка е утврдено дека станува збор за лажна пријава.

Осомничениот со својата постапка создал чувство на страв и несигурност кај патниците и другите присутни на аеродромот, а воедно со активирање на протоколите за антитерористичка проверка го пореметил и севкупниот воздушен сообраќај.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување на мерка притвор против осомничениот образложувајќи ги околностите што го оправдуваат предлогот и упатуваат на тоа дека во конкретниот случај целта на притворот не би можела да се оствари со некоја друга мерка за обезбедување присуство на осомничениот.

ИзворОЈО Скопје

ПОВРЗАНО

Македонија

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција до Основниот кривичен...
Повеќе
Македонија

Обвинителството поведе постапка против разбојник, се заканувал со нож и одземал пари

Скопјанец ќе одговара за кривично дело разбојништво откако пред три дена маскиран со маица со која си го покрил лицето и капа, преку незаклучена...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од лимарија до...
Повеќе
Главна секција

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција, заклучи Државниот завод за ревизија, кој спроведе...
Повеќе
Македонија

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против шест...
Повеќе
Балкан

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

Од Српскиот Академскиот пленум информираат дека директорите на основните и средните училишта, под целосна контрола на СНС, добиле партиска директива да не им ги продолжуваат договорите на наставниците кои учествувале во...
Повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од...

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

22 лица во старски дом повраќале и имале дијареа, се затруле од храна со ешерихија коли

Age of Empires IV добива своја верзија за PlayStation 5

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Евтина струја – дали навистина плаќаме најниска цена на електричната енергија во Европа?

Избрзано славење на проруските пропагандисти по средбата Путин-Трамп

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра