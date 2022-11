За 80 отсто од 263 убиства на новинари извршени во изминативе 10 години низ светот досега нема обвиненија, предупредува Глобалниот индекс на неказнивост за 2022 година (2022 Global Impunity Index) подготвен од Комитетот за заштита на новинарите (Committee to Protect Journalists), меѓународна организација посветена на унапредување на слободата на медиумите низ светот.

Извештајот објавен по повод 2 Ноември – Меѓународниот ден на ставање крај на неказнивноста на злосторствата против новинарите, посочува дека за најголемиот дел кривични дела и злосторства против новинари токму поради нивната работа, виновници се автократските власти, организираниот криминал и екстремистите. Комитетот за заштита на новинарите бара целосно задоволување на правдата за убиените новинари, вклучувајќи целосни и навремени истраги и обвиненија за сторителите.

Осма година по ред, најлоша во овој поглед е состојбата во Сомалија, по што следуваат Сирија, Јужен Судан, Авганистан и Ирак.

Обединетите нации на Меѓународниот ден на ставање крај на неказнивноста на злосторствата против новинарите, повикаа дека бранењето на новинарството е изразување став во корист на демократијата.

„Заканите кон новинарите се закани кон основните слободи. Сега, повеќе од кога било претходно, потребни ни се фактите. Одбраната на новинарството е застанување во одбрана на демократијата“, се вели во твитот.

Threats against journalists are threats against fundamental freedoms.

Now, more than ever, we need facts. Defending journalism is standing up for democracy.

Wednesday is the International Day to #EndImpunity for Crimes Against Journalists. https://t.co/CUaILFFm6P via @UNESCO pic.twitter.com/AhvNZmhoJa

— United Nations (@UN) November 2, 2022