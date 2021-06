Погледнете ги најдобрите трејлери од Е3 2021

Ова е комичниот пародија трејлер(воедно и официјален трејлер) за играта The Outer Worlds 2 игра што би била како Fallout во Вселена. Првиот дел од играта(Outer Worlds 1) потсетува на Mass Effect серијалот само со дистинкција што изобилува со хумор. Додека Маss Effect игрите имаат доста превземено од легендарните Star Wars Knights of the Old Republic 1 и 2.(SWKOTOR 1 и 2).А во SWKOTOR 1 го има еден од најдобрите пресврти во приказната во историјата на видео игрите. Иако е постара игра вреди да се изигра и сега.

За сите љубители на стратегии (RTS Real Time Strategy) најавата на најнова Age of Empires игра е голема вест. Стратегиите отсекогаш барале малку плус интелектуален напор и воедно се привлечни кога ќе навлезете во игрите. Сите што ги играле серијалите Command and Conquer, Warcraft 1,2,3, StarCraft, Broodwar i StarCraft 2 и серијалот Age of Empires е секогаш во првите топ 5 вакви игри и не само тоа туку во Age of Empires можете да играте и како Македонци како една од цивилизациите кои се одбираат.