Јавен обвинител достави предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за лицето кое изврши упад во просториите на редакцијата на „Информакс“, со цел негово обезбедување во текот на постапката, соопштија денеска од Јавното обвинителство. Како што информираат оттаму, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје ја заврши постапката за прибирање докази и до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинение против едно лице за кривични дела – Насилство од член 386 став 3 во врска со став 1, како и – Спречување на службено лице во вршење службено дејствие од член 382 став 3 во врска став 1 од Кривичниот законик, соопштија во Јавното обвинителство.

„Обвинетиот на 10 декември извршил грубо насилство кон двајца новинари во дневно-информативниот онлајн медиум „Инфомакс“, како и кон гостин во нивната емисија, со што ги спречил во вршење на професионалната дејност. Додека емисијата „Тешки муабети“ се емитувала во живо на YouTube и на социјални мрежи, обвинетиот пишувал навредливи и заканувачки коментари за еден од новинарите поради критиките што во емисијата биле упатувани кон премиерот. Потоа обвинетиот дошол на адресата на која се наоѓа студиото, ја обил влезната порта, ги искршил и влезната врата од објектот и вратата на студиото, па како резултат на тоа емисијата била прекината“, се вели во соопштението на Обвинителството.

Во него се додава дека еден од оштетените се обидел да го задржи обвинетиот да не влезе во студиото, но тој продолжил да вика и да им се заканува по живот, ги пцуел и ги навредувал присутните, а се обидувал и физички да ги нападне, замавнувајќи со рацете и фрлајќи со чаша кон нив.

„Оштетените повикале полиција, додека во меѓувреме успеале да го смират обвинетиот и да го извадат надвор на улица. Со насилничките дејствија обвинетиот предизвикал чувство на несигурност и страв кај оштетените и други присутни лица. Медицинското вештачење на обвинетиот покажа дека и покрај неговата претходна душевна здравствена состојба, тој делото го извршил во состојба на пресметливост. Согласно тоа, јавниот обвинител достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор со цел негово обезбедување во текот на постапката. Основното јавно обвинителство Скопје приоритетно постапува во сите предмети кои се однесуваат на евентуални напади врз новинари и загрозување на слободата на говор“, се додава во соопштението.

Пред седум дена, додека траеше епизода во живо на подкастот на Инофмакс, „Тешки муабети“, едно лице се обиде насилно да влезе во нивното студио и физички да се пресмета со водителите Милош Милошевски и Александар Митовски, додека како редовен гостин во студиото беше поранешниот градоначалник Стевчо Јакимовски.

Инцидентот најостро го осудија Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на новинари на Македонија, како и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ).

„Ваквото однесување, може да биде опфатено со одредбите од член 382 од Кривичниот законик Спречување службено лице во вршење службено дејствие, со предвидени казни до три години затвор, со оглед дека напаѓачот насилно упаднал во студиото, кршел инвентар и насилно ја прекинал работата на новинарите а со тоа и нивната обврска слободно да информираат. Овој инцидент претставува сериозно нарушување на безбедноста на медиумските работници и директен напад врз слободата на изразување. Настанот уште еднаш ја потсетува јавноста и институциите на неопходноста од обезбедување безбедна и заштитена средина за работа на медиумите. Бараме најстрога санкција за сторителот, со цел спречување на идни напади и нулта толеранција кон насилство врз новинари“, пишуваше во соопшетнието на ЗНМ.