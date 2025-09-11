Поднесено обвинение против тројцата што откупувале старо железо на Вардариште

Основното јавно обвинителство Скопје ја заврши истражната постапка и денеска поднесе обвинение против три лица кои пет години откупвале старо железо, метални производи, стари акумулатори и други обоени метали на импровизирани пунктови – отпади, без означена фирма, без да регистрираат правно лице и без да поседуваат соодветна дозвола за вршење дејност за управување со отпад.

Тие ќе одговараат за загрозување на животната средина и природата со отпад затоа што на Вардариште оставале, фрлале и непрописно транспортирале отпад, со што создале диви депонии, кои биле констатирани кога настана пожарот. Тие со своите активности влијаеле врз квалитетот на почвата и воздухот и предизвикале опасност по животот и здравјето на луѓето, посочуваат од Обвинителството.

Јавниот обвинител достави и предлог за продолжување на притворот за сите тројца.

Во врска со причините за настанување на пожарот на Вардариште, Обвинителството информира дека издава и повеќе наредби за да се откријат и други сторители на кривични дела. Во финална фаза се и вештачењата за сомненијата за загрозување на животната средина со отпадни материи за постапката која се води против две лица од Шуто Оризари, кои подолг временски период, складирале поголемо количество отпадно железо, електронски отпад, делови од стари автомобили, шасии од стари отпадни возила и друго на локација за која немале дозвола.

На 9 јули, на таа локација беше предизвикан неконтролиран пожар на целата маса од складираниот отпаден материјал, а поради обемот и опасноста пожарот не можеше веднаш да биде ставен под контрола. При согорувањето на отпадниот материјал беа испуштени чад, пепел и штетни гасови во амбиенталниот воздух и беше предизвикана опасност за животот и здравјето на луѓето од поголеми размери. По анализа на вештачењата во корелација со сите други прибрани докази, јавниот обвинител ќе донесе одлука и во однос на овој предмет.

За настанатиот пожар на депонијата „Дрисла“ до овој момент до Основното јавно обвинителство Скопје не е поднесено известување или кривична пријава од надлежни органи, но од обвинителството информираат дека ја следат состојбата и доколку утврдат дека има нови кривични дела ќе постапуваат.