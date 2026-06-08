Федерална тужба бара да се запре претстојната борбена карта на УФЦ на јужниот тревник на Белата куќа во шоу на мешани боречки вештини, закажано за 80-тиот роденден на претседателот Доналд Трамп и дел од прославата на 250-годишнината од нацијата.

Во саботното поднесување од Проектот за јавен интегритет во име на двајца жители на Вирџинија се тврди дека одобрението на администрацијата на Трамп за настанот на 14 јуни било незаконско. Во тужбата се вели дека таквото одобрување ги прекршило прописите на Националната служба за паркови што забрануваат спортски настани во федералните паркови, Конгресот не дал согласност за високиот лак со поглед на просторот за настанот и дека не е спроведена никаква еколошка ревизија пред изградбата.

„Ова е фундаментално приватна, комерцијална, корумпирана употреба на нашите најсвети национални споменици за приватна корист“, рече Брендан Балу, адвокат на тужителите. „И тоа е она што ја мотивира оваа тужба.“

Белата куќа во соопштението изјави дека правниот предизвик е „опструктивен, неоснован и одложувачки“ обид да се спречи Трамп да биде домаќин на борбата и дека настанот „не се разликувал од разните други настани организирани од Белата куќа на Саут Лаун и соодветно дозволените настани на Елипса и Националниот мол во текот на целата година“.

Екипите поставуваат кафез во форма на осумаголник на Јужниот тревник. Трамп рече дека завршениот проект на УФЦ ќе има „арена со 5.000 седишта веднаш пред влезната врата на Белата куќа“. Дополнителни големи екрани што ќе ги емитуваат борбите ќе бидат поставени во парк кај блиската Елипса, а УФЦ соопшти дека планира да издаде дури 85.000 бесплатни билети за да ги смести гледачите на двете локации.

Октагонот и околните структури се најновиот проект во бумот на градење во Белата куќа што го води Трамп.