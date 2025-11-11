Де факто поделбата на Газа помеѓу област контролирана од Израел и друга управувана од Хамас е сè поверојатна, велат повеќе извори, со оглед на тоа што напорите за унапредување на планот на американскиот претседател Доналд Трамп за завршување на војната по прекинот на огнот не даваат резултати.

Шест европски претставници со директно познавање на напорите за спроведување на следната фаза од планот изјавија за Ројтерс дека тој е заглавен и дека реконструкцијата сега веројатно ќе биде ограничена на областа контролирана од Израел.

Тоа би можело да доведе до години разделба, предупредија тие.

Според првата фаза од планот, која стапи на сила на 10 октомври, израелската војска моментално контролира 53% од медитеранската територија, вклучувајќи голем дел од нејзиното обработливо земјиште, заедно со Рафа на југ, делови од градот Газа и други урбани области.

Скоро сите 2 милиони жители на Газа се збиени во шаторски кампови и урнатините на разурнатите градови низ остатокот од Газа, кој е под контрола на Хамас.

Снимката од беспилотно летало на Ројтерс снимена во ноември покажува катастрофално уништување на североистокот од градот Газа по последниот напад на Израел пред прекинот на огнот, по месеци претходни бомбардирања. Областа сега е поделена помеѓу израелска и контрола на Хамас.

Следната фаза од планот предвидува Израел да се повлече понатаму од таканаречената жолта линија договорена според планот на Трамп, заедно со воспоставување преодна власт за управување со Газа, распоредување на мултинационални безбедносни сили наменети да ја преземат контролата од израелската војска, разоружување на Хамас и почеток на реконструкцијата.

Но, планот не дава временски рокови или механизми за имплементација. Во меѓувреме, Хамас одбива да се разоружа, Израел отфрла какво било вклучување на Палестинската власт поддржана од Западот, а неизвесноста околу мултинационалните сили продолжува.

„Сè уште разработуваме идеи“, рече јорданскиот министер за надворешни работи, Ајман Сафади, на безбедносната конференција во Манама овој месец. „Сите сакаат овој конфликт да заврши, сите ние сакаме иста крајна игра тука. Прашањето е, како да го направиме да функционира?“

Без голем притисок од САД за прекин на ќорсокакот, жолтата линија изгледа дека ќе стане де факто граница што ќе ја дели Газа на неодредено време, според 18 извори, меѓу кои шесте европски претставници и еден поранешен американски функционер запознаен со разговорите.

Соединетите Американски Држави изготвија резолуција на Советот за безбедност на ОН со која ќе им се даде на мултинационалните сили и на преодното управно тело двегодишен мандат. Но, десет дипломати рекоа дека владите сè уште се двоумат дали да распоредат трупи.

Особено, европските и арапските нации веројатно нема да учествуваат ако одговорностите се протегаат надвор од мировните операции и значат директна конфронтација со Хамас или други палестински групи, рекоа тие.

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, и влијателниот зет на Трамп, Џаред Кушнер, минатиот месец изјавија дека средствата за реконструкција би можеле брзо да почнат да се насочуваат кон областа контролирана од Израел, дури и без да се премине на следната фаза од планот, со идеја за создавање модел зони за живеење на некои жители на Газа.