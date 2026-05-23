Студентите во блокадата на плоштадот Славија во Белград организираат митинг наречен „Ти и јас, Славија, затоа што студентите победуваат“.

Граѓани и активисти од цела Србија организирано маршираат кон Белград. Компанијата „Србијавоз“ објави дека железничкиот сообраќај во целата земја е прекинат.

Протестот во Славија започнува во 18 часот. Собири се одржуваат на четири локации во Белград, од каде што конвоите ќе се упатат кон Славија пред почетокот на митингот.

Граѓани од западна и централна Србија се упатија кон Белград во организиран конвој од Прељина кај Чачак.

Се очекува пристигнување на активисти од Крушевац, Врњачка Бања, Рашка, Краљево, Чачак, Ивањица, Ужице, Ваљево, Пожега, Косјериќ, Лучани и други места.

Во Белград, Независното здружение на новинари на Србија и Здружението на новинари на Србија објавија дека нивните простории ќе бидат отворени за медиумите за време на состанокот.

Ректорот Владан Ѓокиќ пред Правниот факултет

Ректорот Владан Ѓокиќ е еден од присутните на Правниот факултет што и им се придружи на студентите на еден од најмасовните собири и протести досега.

Барањето за распишување избори – сè уште неисполнето

Студентите одржаа неколку протести на плоштадот Славија, од кои минатогодишниот протест, на 15 март, се смета за најголем досега одржан во Србија.

Властите не дадоа конкретен одговор на претходно истакнатото студентско барање за избори, но главно, претседателот на Србија јавно ги објавува можните датуми.

Полиција, инциденти и Углеша Мрдиќ во Чациланд

Според новинарите на „Данас“, од паркот Пионирски (Чациланда) се слуша музика сè до црквата „Свети Марко“.

Полицијалните лица формирани во кордон го обезбедуваат ова место, а десетици интервентни комбиња се зад Претседателството.

Пред паркот имаше неколку помали инциденти меѓу оние што се во оградениот парк и оние што минуваа на пат кон студентскиот протест на плоштадот Славија.

На социјалните мрежи има неколку снимки од вербални и помали физички пресметки, при што полицијата ги раздели учесниците, објавува „ФоНет“.

Порано денес, паркот Пионирски го посети и Углеша Мрдиќ, претседателот на Парламентарниот комитет за правда, кој, како што објави новинарот на „Н1“, се сликал со собраните во паркот, но не се задржал.