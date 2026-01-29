Американската групација „Карлајл Груп“ се согласи да купи поголем дел од странските средства на „Лукоил“ во вредност од околу 22 милијарди долари, кои втората најголема руска нафтена компанија е принудена да ги продаде поради американските санкции, пренесува Ројтерс.

Планираната продажба, што ја соопштија двете компании, доаѓа во момент кога руски, украински и американски преговарачи се обидуваат да постигнат договор за завршување на војната во Украина, а би значела и крај на обидот на „Лукоил“ да се позиционира како глобален играч.

Ниту „Лукоил“ ниту „Карлајл“ не објавија цена за трансакцијата, која сè уште бара одобрување од американската агенција што ги спроведува санкциите. Американското Министерство за финансии ѝ даде рок на „Лукоил“ до 28 февруари да го продаде своето глобално портфолио.

„Пристапот на ‘Карлајл’ кон LUKOIL International би бил насочен кон обезбедување оперативен континуитет, зачувување на работните места, стабилизирање на базата на средства и поддршка на безбедни и сигурни перформанси низ целото портфолио, преку посветен надзор и меѓународни оперативни капацитети“, соопшти „Карлајл“ во изјава.

„Лукоил“, кој исто така ја најави планираната продажба, соопшти дека продолжува преговори и со други потенцијални купувачи.

Русија, која учествува со околу една десетина од глобалното производство на нафта, се соочува со низа санкции кон своите најголеми компании откако претседателот Владимир Путин испрати десетици илјади војници во Украина во февруари 2022 година.

Во октомври, санкциите беа проширени и на „Лукоил“ и на најголемиот руски производител на нафта „Роснефт“, како дел од обидот на американскиот претседател Доналд Трамп да ја притисне Москва да влезе во преговори за ставање крај на војната.

Преговорите се интензивираа во последните недели, а пратениците на Трамп повеќепати нагласија дека Вашингтон би можел да помогне во укинување на западните санкции и во повторно интегрирање на Русија во глобалната економија – вклучително и преку инвестиции во Русија – доколку се постигне договор.

„Лукоил“ се повлекува од меѓународните пазари

„Лукоил“ соопшти дека постигнал договор со „Карлајл“ за продажба на својата единица LUKOIL International GmbH, која ги управува странските средства на компанијата.

Тие вклучуваат операции во Европа, Блискиот Исток, Африка, Централна Азија и Мексико, и опфаќаат сè – од контролен удел во големото ирачко нафтено поле West Qurna 2, до рафинерии во Бугарија и Романија.

„Потпишаниот договор не е ексклузивен за Компанијата и подлежи на одредени предуслови, како што е прибавување на потребните регулаторни одобренија, вклучително и дозвола од Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) при американското Министерство за финансии за трансакцијата со ‘Карлајл’“, соопшти „Лукоил“.

„Карлајл“ додаде дека договорот е условен од спроведување на детална проверка (due diligence) и добивање регулаторни одобренија.

Притисок од санкциите

Различни извори наведуваат дека најмалку десетина потенцијални заинтересирани страни покажале интерес за средствата на „Лукоил“, меѓу кои „Карлајл“, американските нафтени гиганти „Ексон Мобил“ и „Шеврон“, конгломератот IHC од Абу Даби и саудиската „Мидад Енерџи“.

Основана во Вашингтон, „Карлајл“ е глобална инвестициска фирма со 474 милијарди долари средства под управување и со децении искуство во вложување и управување со енергетски средства на меѓународните пазари.

„Шеврон“ исто така водел разговори со Ирак за преземање на огромното нафтено поле West Qurna 2, едно од најголемите во светот, каде што „Лукоил“ има 75% удел.

„Лукоил“ ќе ги задржи средствата во Казахстан

„Лукоил“ соопшти дека договорот не ги вклучува неговите средства во Казахстан. Казахстан во средата изјави дека поднел формална понуда до американските власти за купување на уделите на „Лукоил“ во енергетските проекти во земјата.

Тие удели го вклучуваат Caspian Pipeline Consortium (CPC) – главниот излез за казахстанскиот извоз на нафта – како и најголемото нафтено поле во земјата, Тенгиз.

Американското Министерство за финансии претходно ги иззело CPC, Тенгиз и гасно-кондензатното поле Карачаганак од листата средства на „Лукоил“ што подлежат на задолжителна продажба.

Вашингтон досега блокираше две предложени зделки – прво меѓу „Лукоил“ и швајцарската трговска група „Гунвор“ во октомври, а потоа и предложена размена на удели организирана од „Кстелус Партнерс“, поранешната американска рака на руската банка ВТБ, во декември.