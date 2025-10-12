Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини.

Со стапувањето во сила на ЕЕС, земјите од Шенген зоната ќе почнат електронски да ги регистрираат податоците на државјаните од трети земји, меѓу кои спаѓаат и граѓаните на Македонија, при секое нивно преминување на надворешните граници за кратки престои до 90 дена.

Имплементацијата на системот на сите копнени премини, аеродроми и пристаништа треба да заврши во рок од шест месеци, односно до 10 април 2026 година, кога ставањето печати во пасошите ќе биде целосно заменето со електронски записи во системот.

Во текот на транзицискиот шестмесечен период, земјите членки ќе можат самостојно да одлучуваат на кои гранични премини и кога ќе го воведат системот, со цел граничните власти, транспортната индустрија и патниците постепено да се прилагодат на новите процедури.

Според Европската комисија, новиот систем ќе овозможи побрзо, побезбедно и поефикасно минување на границите, а истовремено ќе обезбеди веродостојни податоци за лицата кои го пречекоруваат дозволениот период на престој или се обидуваат да користат лажни документи или идентитети.

Со воведувањето на ЕЕС, при првото влегување во Шенген зоната, патниците од земји што не се членки на ЕУ ќе треба да достават патни податоци, фотографија и отпечатоци од прсти. При секое наредно преминување, идентитетот ќе се потврдува автоматски преку системот, без потреба од физички печат во пасошот.

Европската комисија нагласува дека системот ги исполнува највисоките стандарди за заштита на личните податоци и приватноста, гарантирајќи безбедност на сите обработени информации.