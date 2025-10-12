пон, 13 октомври, 2025

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Според Европската комисија, новиот систем ќе овозможи побрзо, побезбедно и поефикасно минување на границите, а истовремено ќе обезбеди веродостојни податоци за лицата кои го пречекоруваат дозволениот период на престој или се обидуваат да користат лажни документи или идентитети

МетаОд: Мета

-

Фото: Порталб.мк

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини.

Со стапувањето во сила на ЕЕС, земјите од Шенген зоната ќе почнат електронски да ги регистрираат податоците на државјаните од трети земји, меѓу кои спаѓаат и граѓаните на Македонија, при секое нивно преминување на надворешните граници за кратки престои до 90 дена.

Имплементацијата на системот на сите копнени премини, аеродроми и пристаништа треба да заврши во рок од шест месеци, односно до 10 април 2026 година, кога ставањето печати во пасошите ќе биде целосно заменето со електронски записи во системот.

Во текот на транзицискиот шестмесечен период, земјите членки ќе можат самостојно да одлучуваат на кои гранични премини и кога ќе го воведат системот, со цел граничните власти, транспортната индустрија и патниците постепено да се прилагодат на новите процедури.

Според Европската комисија, новиот систем ќе овозможи побрзо, побезбедно и поефикасно минување на границите, а истовремено ќе обезбеди веродостојни податоци за лицата кои го пречекоруваат дозволениот период на престој или се обидуваат да користат лажни документи или идентитети.

Со воведувањето на ЕЕС, при првото влегување во Шенген зоната, патниците од земји што не се членки на ЕУ ќе треба да достават патни податоци, фотографија и отпечатоци од прсти. При секое наредно преминување, идентитетот ќе се потврдува автоматски преку системот, без потреба од физички печат во пасошот.

Европската комисија нагласува дека системот ги исполнува највисоките стандарди за заштита на личните податоци и приватноста, гарантирајќи безбедност на сите обработени информации.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Една песна, една Европа – уникатна музичка изведба во Филхаромонијата во Скопје

Музичари од земји членки на ЕУ и од Западен Балкан првпат се сретнаа и се обединија во Филхармонијата во Скопје за да создадат нова...
Повеќе
Европа

Уништувањето на шумите во Европа за една третина ја намалило можноста за зафаќање на јаглеродот

Природниот јаглероден резервоар на Европа се намалил за околу 30 отсто за една деценија, бидејќи сечата на дрвја, пожарите и штетниците ги оштетуваат шумите,...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини. Со стапувањето во сила на ЕЕС, земјите од...
Повеќе
Подглавна секција

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Израелските и палестинските власти се подготвуваат за размена на израелски заложници и палестински затвореници, која според мировниот договор треба да се спроведе до понеделник напладне, објави Гардијан. Според договорот, Хамас треба да...
Повеќе
Главна секција

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Кога Фред Рамсдел беше прогласен за добитник на Нобелова награда претходно оваа недела, тој бил длабоко во планините во Вајоминг, целосно офлајн и опкружен со свеж снег. Следниот ден, додека го...
Повеќе
Подглавна секција

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“

Слем-поетот Виктор Спасески од Прилеп е победник на годинешното издание на „Поетски слем Македонија“, кое се одржа од 9 до 12 октомври во Прилеп. За првпат на фестивалот на финалната вечер тројца...
Повеќе

Од денеска важи новиот систем за контрола на влез и излез во Шенген зоната

Од денеска, 29 земји членки на Шенген зоната започнуваат со постепено воведување на новиот дигитален Систем за влез/излез (ЕЕС) на своите надворешни гранични премини. Со стапувањето во сила на ЕЕС,...

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“

Не е точно дека Русија елиминирала 70 офицери на НАТО во украински ресторан

ОЈО Скопје поведе постапка за криумчарење луксузни автомобили во државава

„Спорт вижн“ не продава ранец од брендот „North face“ за 145 денари

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Израел и Газа се подготвуваат за размена на заложници и затвореници

Научникот кој бил „офлајн и го живеел најдобриот период од својот животот“ шокиран од добивањето на Нобелова награда

Виктор Спасески e победник на „Поетски слем Македонија“