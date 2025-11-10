Овогодинешниот самит за климата КОП 30 треба да ги стави во фокус домородните народи, шумите и како да се прилагоди курсот на Парискиот договор. Со започнувањето на овогодинешниот самит на ОН за климата во Бразил, влоговите се повисоки од кога било. Светот драматично се промени во деценијата откако лидерите го прославија историскиот договор за климата во Париз пред една деценија, но не баш на начин на кој тие очекуваа или сакаа.

Затоплувањето на климата на Земјата продолжи побрзо отколку што општеството можеше да се одвикне од согорувањето на јагленот, нафтата и природниот гас. Има напредок – повеќе од еден степен Целзиус е намален од проекциите за идно затоплување од 2015 година – но тоа е недоволно, факт што ќе биде голем фокус во следните две недели, додека дипломатите се собираат во Белем, Бразил, за годишните преговори за климата на Обединетите нации.

Целта е едноставна, но возвишена: земјите да работат заедно за да ги спречат најлошите ефекти од климатските промени предизвикани од човекот.

Тоа е цел за која многу експерти велат дека се измолкнува од дофат. Климатските промени веќе ги ескалираат катастрофите што значат живот или смрт за милијарди луѓе низ целиот свет, а одложувањето на дејствувањето само ќе го влоши проблемот.

Богатите земји го изгубија ентузијазмот за борба против климатската криза, додека Кина напредува во производството и користењето опрема за чиста енергија, изјави Андре Кореа до Лаго, бразилски дипломат задолжен за конференцијата Коп30. Тој смета дека повеќе земји треба да го следат примерот на Кина, најголемиот светски емитер на стакленички гасови, која е исто така и најголем производител и потрошувач на енергија со ниска содржина на јаглерод.

„Кина смислува решенија кои се за сите, не само за Кина“, рече тој. „Сончевите панели се поевтини, толку се конкурентни во споредба со енергијата од фосилни горива што сега се насекаде. Ако размислувате за климатските промени, ова е добро.“

Министрите и високите функционери од 194 земји ќе се обидат да изготват планови на Коп30 за да останат во рамките на, или што е можно поблиску до, ограничувањето на глобалното затоплување од 1,5 степени Целзиусови утврдено во Парискиот договор, да постават мапа на патот за постепено укинување на фосилните горива и да се осигурат дека сиромашните земји ја добиваат потребната помош.

На врвот на агендата ќе бидат националните планови за намалување на емисиите на стакленички гасови, што во моментов би довело до катастрофални 2,5 степени Целзиусови глобално затоплување. Ранливите земји сакаат да изготват план што ќе покаже како земјите можат да ги надминат своите сегашни несоодветни напори и да ги исполнат целите од Парискиот договор.

Илана Сеид, амбасадорка на Палау во ОН и портпаролка на Алијансата на мали островски држави (Aosis), рече дека поставувањето глобален пат за подлабоко намалување на емисиите би било клучно. „Напредокот досега е недоволен и мора да имаме одговор“, изјави таа за Гардијан. „Инаку, не знаеме каде одиме.“

Бразилските домаќини се фокусирани на имплементација – односно, спроведување во пракса на веќе преземените обврски, како што се намалување на емисиите на стакленички гасови, тројно зголемување на обновливата енергија до 2030 година и удвојување на енергетската ефикасност. Но, Аосис сака повеќе од ова, тврдејќи дека без политики за побрзо намалување на емисиите, целта за ограничување на 1,5 Целзиусови степени ќе биде изгубена.

Сиромашните земји, исто така, сакаат гаранции дека ќе ги добијат ветените средства за да ги заштитат од влијанијата на климатските промени. Ќе се дискутира и за план за одвикнување на светот од фосилните горива.

Но, и покрај напорите на Бразил повеќе од шест месеци да избегне борба на отворањето на конференцијата околу тоа што треба да биде на дневен ред, во понеделник се уште се веројатни горчливи несогласувања околу тоа на што треба да се фокусира конференцијата и што треба да биде надвор од масата.

На почетокот на конференцијата, „Гардијан“ може да открие дека едно клучно ветување за климата веќе е поткопано. На Cop26 во Глазгов во 2021 година, Велика Британија, САД, ЕУ и други земји го потпишаа глобалното ветување за метан, кое бара намалување на метанот за 30% до 2030 година. Околу 159 земји потоа се пријавија.

Сепак, емисиите од некои од главните потписнички се зголемија, покажуваат податоците од компанијата за сателитска анализа „Кајрос“, што веројатно дополнително ќе ги зголеми глобалните температури. Заедно, емисиите од шест од најголемите потписнички – САД, Австралија, Кувајт, Туркменистан, Узбекистан и Ирак – сега се за 8,5% над нивото од 2020 година.