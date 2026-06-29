Македонскиот пејач, композитор и текстописец Владо Јаневски почина вчера на 65-годишна возраст по кратко боледување.

По веста за неговата смрт, јавни личности и негови долгогодишни соработници почнаа да се простуваат од него на социјалните мрежи.

Каролина Гочева сподели три заеднички фотографии со Јаневски и ја придружи објавата со песната „Не заборавај да се сетиш на мене“. Таа напиша: „Владе мој, збогум со мојата најомилена песна од тебе… и никогаш нема да заборавам…“.

Калиопи, пак, напиша дека Јаневски ја нарекувал „Каља“. Во нејзината порака стои: „Си замина тивко, без поздрав… Ми беше другар, а јас твојата Каља… Многу нешта споделивме во овој живот и во следниот повторно ќе се најдеме… Некогаш и негде…“.

Од него се прости и шоуменот и актер Игор Џамбазов, кој напиша: „Збогум, Владо… Понекогаш зборовите не се доволни. А понекогаш се излишни. Слава ти! И ти благодарам за сè што направи…“.

Манекенката Катарина Ивановска која се појави во видеоспотот за песната „Ако не те сакам“, сподели сегмент од спотот и емотикон со бел гулаб.

Порака објави и актерката Весна Петрушевска. Таа напиша: „Шепни му на малиот горе дека нема веќе полско цвеќе. Ќе фалиш“, алудирајќи на Тоше Проески.

Од манифестацијата „Златна бубамара на популарноста“ соопштија дека Јаневски ќе остане запаметен по песните што „ќе останат вечни спомени за љубовта, разделбите и најубавите моменти што ги носиме во себе“.

Тијана Дапчевиќ исто така се огласи со последен поздрав. „Другарче мое… мирно патувај кон вечноста… многу ќе ѝ недостасуваш на твоја ‘Тијанисимо’… ме искрши“, напиша таа.