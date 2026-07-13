Американскиот сенатор Линдзи Греам, клучен републиканец кој од гласен критичар на Доналд Трамп стана еден од неговите најлојални сојузници на Капитол Хил откако Трамп стана претседател, почина на 71-годишна возраст.

Пратеникот од Јужна Каролина почина по кратка и ненадејна болест, објави неговата канцеларија на X рано утрово. Ен-Би-Си Њуз соопшти дека персоналот за итни случаи одговорил на повик за срцев удар во неговиот дом на Капитол Хил во саботата навечер.

Кратко по објавувањето на неговата смрт, Трамп го нарече Греам „еден од најголемите луѓе и сенатори што ги познавам“ и вреден патриот. Откако Трамп одби да се обврзе во октомври 2016 година дека ќе го прифати исходот од изборите во САД доколку изгуби, Греам рече: „Ако изгуби, тоа нема да биде затоа што системот е „наместен“, туку затоа што не успеа како кандидат“.

Подоцна, откако стана цврст поддржувач, Греам јавно се спротивстави на одлуката на Трамп од почетокот на 2025 година да помилува околу 1.500 поддржувачи на претседателот кои го нападнаа американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година, велејќи дека тоа би можело да доведе до поголемо насилство.

Греам „постојано се залагаше за резултати во Војната против теророт што ги штитат нашите долгорочни интереси за национална безбедност“, се вели на неговата веб-страница. Греам, поранешен републикански претседателски кандидат, беше истакнат поддржувач на Израел и Украина и противник на Иран.

Израелскиот министер за одбрана Израел Кац објави на X дека е многу тажен од смртта на Греам, „кој стоеше покрај Израел во неговите најтешки моменти“.

Во петокот, Греам рече дека Кина може да игра одлучувачка улога во притисокот врз Русија за мировни преговори, помагајќи му да се стави крај на нејзината војна во Украина. Греам, чест посетител на Украина, се сретна со претседателот Володимир Зеленски во Киев. Тие разговараа за потребите на Украина за воздушна одбрана и за рускиот закон за санкции, рече Зеленски.

Греам рече дека зајакнувањето на воените капацитети на Украина и усогласувањето на санкциите со дипломатски поттик би можело да ја принуди Москва на разговори.

„Патот до завршување на оваа војна, патот до мир, поминува низ Пекинг повеќе отколку низ Вашингтон, Киев или Москва“, изјави Греам пред новинарите на плоштадот Михајловска во Киев. „Кина има огромно влијание. Би сакал тие да го искористат своето влијание за доброто на светот“.

Греам неодамна беше претседател на Комитетот за буџет на Сенатот и беше член на Комитетот за апропријации на Сенатот, Комитетот за правосудство на Сенатот и Комитетот за животна средина и јавни работи на Сенатот.

Греам беше избран во Сенатот на САД во 2002 година. Пред тоа, тој беше избран во Претставничкиот дом на САД во 1994 година за третиот конгресен округ на Јужна Каролина, според неговата веб-страница.