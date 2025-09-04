Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани.

На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата облека, како и за подигање на црвените теписи на Холивуд на нови височини.

„Ил Сињор Армани, како што секогаш со почит и восхит го нарекуваа вработените и соработниците, почина мирно, опкружен со своите најблиски“, се вели во соопштението на групацијата Армани, опишувајќи го основачот како „неуморна движечка сила“.

„Во оваа компанија, секогаш се чувствувавме како дел од семејство“, се вели во соопштението на брендот во име на своето семејство и вработените. „Денес, со длабока емоција, ја чувствуваме празнината што ја остави оној што го основа и го негуваше ова семејство со визија, страст и посветеност. Но, токму во неговиот дух ние, вработените и членовите на семејството кои секогаш работевме заедно со г-дин Армани, се обврзуваме да го заштитиме она што тој го изгради и да ја продолжиме неговата компанија во негова меморија, со почит, одговорност и љубов“.

Во јуни 2025 година, Армани не беше присутен за да се поклони на ревијата на брендот за време на Неделата на машка мода во Милано, што беше прв пат во неговата кариера да го пропушти својот настан на писта. Во тоа време, компанијата објави соопштение дека тој „моментално се опоравува дома“ без да ја наведе неговата здравствена состојба.

Во сегашниот луксузен пејзаж, во кој доминираат конгломерати како што се сопственикот на Луј Витон, ЛВМХ, и матичната компанија на Гучи, Керинг, Армани беше еден од ретките дизајнери кои останаа единствен акционер на неговата компанија. Засега, нема очигледен наследник на бизнисот на Армани, кој во 2024 година беше проценет од аналитичарите на Блумберг Интелиџенс помеѓу 8 и 10 милијарди евра (9,3 милијарди до 11,7 милијарди долари).

Роден во 1934 година, во северниот италијански град Пјаченца, тој не покажал професионален интерес за мода сè до 1957 година, по студирањето медицина, а потоа и служењето во војската, кога се вработил како декоратер на излози во историската стоковна куќа „Ла Ринашенте“ во Милано – потег со кој ќе започне неговата доживотна поврзаност со италијанската модна престолнина.

Во 1964 година, дизајнерот Нино Черути му дал шанса на Армани, кој дотогаш бил купувач во „Ла Ринашенте“, давајќи му работа како дизајнер на машка облека. Тука за прв пат дознал за неструктурираните јакни – јакни од костими со отстранета традиционална подлога и цврста подлога за да се нагласи телото на носителот – што подоцна ќе го усоврши и ќе стане познат по нив.

Додека работел за Черути, Армани го запознал Серџо Галеоти, архитект кој ќе стане негов животен и деловен партнер. Галеоти го убедил Армани да отвори свој бизнис, а двајцата подоцна го основале брендот Џорџо Армани во 1975 година.

Нивната прва колекција машка облека доживеала успех во САД: била достапна во Барни во Њујорк во 1976 година, а продавницата дури и продуцирала ТВ реклама во која го претставила Армани на американските купувачи (Барни се затвори во февруари 2020 година откако поднела барање за банкрот). Набрзо потоа следела колекција женска облека, во која брендот дебитираше со андрогин изглед. („Јас бев првиот што го омекна имиџот на мажите и го зацврсти имиџот на жените“, подоцна рекол Армани.)

Неговите јакни го привлекоа вниманието на Холивуд. Во 1980 година, Ричард Гир славно носеше костум на Армани во „Американски жиголо“, претворајќи го во статусен симбол. Наскоро, облекувањето ѕвезди за црвениот тепих стана уште една форма на рекламирање за брендот. Многу од најголемите познати личности од тоа време – Арнолд Шварценегер, Софија Лорен, Џоди Фостер, Шон Конери и Тина Тарнер, меѓу другите – беа фотографирани носејќи ги неговите креации. Ова доведе до жестока конкуренција со другото големо име на италијанската мода од 1980-тите, Џани Версаче, чиј блескав стил беше во остра спротивност со типично ненаметливиот изглед на Армани.

Во 1985 година, Галеоти почина од СИДА, оставајќи го Армани како единствен акционер на компанијата. За неговата врска со Галеоти, Армани изјави за Vanity Fair во 2000 година: „Љубовта е премногу редуктивен термин. Тоа беше големо соучество во однос на животот и остатокот од светот“.

Со текот на годините, Армани лансираше популарна дифузна линија, Emporio Armani, како и други успешни спин-офови како што се Armani Jeans, Armani Exchange и брендот за ентериер за домот Armani/Casa. Во 2011 година, тој отвори огромен комплекс на Армани кој зафаќа цел блок во центарот на Милано. Освен што нуди производи од различни асортимани на Армани, вклучувајќи чоколади, цвеќиња, накит и козметика, тој служи и како ноќен клуб и луксузен хотел. (Ова следеше по отворањето на хотелот Армани во Дубаи една година претходно во највисоката зграда во светот, Бурџ Калифа.)