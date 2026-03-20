Акционата ѕвезда Чак Норис почина на 86-годишна возраст, објави неговото семејство во соопштение на социјалните мрежи.

Американскиот актер беше најпознат по својата улога во хит ТВ серијата „Вокер“, „Тексашки ренџер“ и акционите филмови од 1980-тите, вклучувајќи го и „Исчезнат во акција“.

Пред да се приклучи на Холивуд, Норис се прослави како светски шампион во боречки вештини со многу црни појаси. Пишувајќи на Инстаграм, семејството Норис го памети како „посветен сопруг, грижлив татко и дедо, неверојатен брат и срце на семејството“.

„Иако нашите срца се скршени, ние сме длабоко благодарни за животот што го живееше и за незаборавните моменти што бевме благословени да ги споделиме со него“.

„Љубовта и поддршката што ги доби од обожавателите ширум светот му значеа толку многу, а нашето семејство е навистина благодарно за тоа. За него, вие не бевте само обожаватели, вие бевте негови пријатели“.

Семејството на починатиот актер бара приватност по она што го опишуваат како „ненадејна смрт“ во четврток наутро.