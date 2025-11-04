вто, 4 ноември, 2025

Почина поранешниот потпретседател на САД, Дик Чејни

Чејни беше министер за одбрана за време на првата војна во Заливот против Садам Хусеин, во 1990 и 1991 година

Поранешниот шеф на кабинет на Белата куќа, член на конгресот, секретар за одбрана и потпретседател на САД, Дик Чејни, почина на 84 години, соопшти неговото семејство. Чејни беше еден од најмоќните потпретседатели во земјата, за кој се вели дека имал големо влијание врз помалку искусниот Џорџ В. Буш, претседателот под чие водство служел.

Чејни беше на функцијата на 11 септември 2001 година за време на терористичките напади врз Њујорк и Вашингтон. Додека Буш беше брзо однесен на безбедно место, Чејни соработуваше со секретарот за одбрана, Доналд Рамсфелд, за да ја преземе контролата врз политиката. Војниците наскоро беа во Авганистан, борејќи се против Талибанците и ловејќи ја Ал Каеда.

Но, местото на Чејни во историјата ќе биде детерминирано од одлуката за инвазија на Ирак. Тој беше министер за одбрана за време на првата војна во Заливот против Садам Хусеин, во 1990 и 1991 година, но сега јавното образложение на Чејни и Буш за војна беше дека ирачкиот диктатор бил поврзан со Ал Каеда и со тоа со 11 септември, и дека поседувал оружје за масовно уништување. До март 2003 година, кога американските и коалициските сили извршија инвазија, не беа пронајдени докази за ниту едно обвинение, и обете наскоро се покажаа како лажни.

Иако Чејни бараше меѓународна соработка, тој исто така сметаше, како што подоцна напиша, дека администрацијата на Буш има обврска да стори сè што е потребно за да ја одбрани Америка.

Бројот на жртви беше висок. Според Школата за меѓународни и јавни работи „Ватсон“ на Универзитетот Браун, од 2001 година најмалку 800.000 луѓе се убиени од директно воено насилство во Ирак, Авганистан, Сирија, Јемен и Пакистан.

Третманот кон затворениците земени од САД во нивната војна против теророт исто така се покажа како многу контроверзен. Надвор од функцијата, Чејни продолжи да ја брани употребата на тортура врз притворениците по 11 септември.

Откако го напуштил Јеил, а избегнал служба во Виетнам, Чејни сепак стана гигант во републиканската политика.

Тој беше помошник во Белата куќа под Ричард Никсон; најмладиот шеф на кабинетот на Белата куќа, на Џералд Форд; член на Конгресот под Роналд Реган; секретар за одбрана на Џорџ Буш и потпретседател на Џорџ В. Буш.

Кога помладиот Буш го избра од корпорацијата Халибартон за да му биде потпретседателски кандидат на претседателските избори во 2000 година, Чејни веќе преживеа три срцеви удари. Ниту пак беше имун на несреќи: еднаш, додека беше потпретседател, пукаше во лицето на еден партнер во ловот.

Ќерката на Чејни, Лиз Чејни, го следеше во републиканската политика како претставник на Претставничкиот дом на САД од Вајоминг на истото место што го држеше нејзиниот татко додека беше конгресмен, но таа беше критикувана од партијата откако остро го критикуваше Доналд Трамп за бунтот од 6 јануари.

Постариот Чејни, исто така, присуствуваше на настан по повод годишнината од нападот заедно со неговата ќерка, каде што изрази длабоко разочарување од раководството на Републиканската партија, велејќи: „Тоа не е раководство кое личи на луѓето што ги познавав кога бев тука 10 години“ и дека „не можете да прецените колку е важен 6 јануари“.

Чејни објави во 2024 година дека ќе гласа за Камала Харис, наместо за републиканскиот кандидат Доналд Трамп, велејќи дека „во 248-годишната историја на нашата нација, никогаш не постоел поединец кој претставува поголема закана за нашата република од Доналд Трамп“ и дека чувствува должност да „ја стави земјата над партиските ставови за да го одбрани нашиот устав“.

