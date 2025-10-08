сре, 8 октомври, 2025

Почина Панчо Минов, поранешен пратеник и градоначалник на Кавадарци

Минов имаше и пратеничка кариера, учествувајќи во повеќе состави на Собранието

МетаОд: Мета

-

Поранешниот градоначалник на Кавадарци и поранешен пратеник во Собранието, Панчо Минов, починал денеска на 67 годишна возраст.

Минов е правник со политичко повеќедецениско искуство. Беше градоначалник на општина Кавадарци два мандати, прво како кандидат на Либералната партија, а потоа како независен кандидат (2005–2009).

Минов имаше и пратеничка кариера, учествувајќи во повеќе состави на Собранието. Првпат беше избран во првиот повеќепартиски состав (1990–1998), а подоцна повторно стана пратеник преку ГРОМ (2016–2020) и СДСМ (2020–2024).

ПОВРЗАНО

Главна секција

Вардариште наместо да стане спортски комплекс, остана дива депонија опасна по животите на скопјани

Меѓу предизборните ветувања за минатите локални избори на актуелниот градоначалник на Гази Баба, Бобан Стефковски – кој се кандидира за уште еден мандат на...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против градоначалникот на Делчево за злоупотреба на службена положба и овластување

Надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево на 25.08.2025 до ОЈО Делчево поднесе кривична пријава против Г.Т. (54) од Делчево поради основи на сомнение за...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на локалните избори...
Повеќе
Македонија

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Празен куфер, кој бил оставен од две лица на плоштадот „ВМРО“ пред седиштето на партијата ВМРО-ДПМНЕ, ги испразни околните згради, потврдија од Министерството за внатрешни работи (МВР). Како што оттаму информираат, лице...
Повеќе
Балкан

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Од Академскиот плениум во Србија информираат дека сајтот stopbrutalnosti.com, каде што се следат случаите на насилство во Србија, официјално е лансирана денес. Овој заеднички проект на IT Blokada и Академскиот пленум...
Повеќе
Ctrl - Z

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Нобеловата награда за хемија им беше доделена на тројца научници кои создадоа револуционерни порозни материјали кои можат да собираат вода од пустинскиот воздух, да собираат јаглерод диоксид од индустриските капацитети и...
Повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на...

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Тетовец доби кривична пријава оти бесправно градел во Националниот парк Шар планина

АВМУ се пофали дека судот одбил дел од тужбата на Левица за платено политичко рекламирање

Небезбедни оброци за децата: Инспектори откриле валкани кујни и ризична храна во градинки и училишта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните